Letecké spojení mezi USA a Evropou

V návaznosti na rozhodnutí USA a dalších zemí o omezení pohybu osob, které byly přijaty s cílem zamezit šíření koronaviru, změnily letecké společnosti zásadním způsobem své letové řády a mnoho letů bylo zrušeno.

Všem cestovatelům doporučujeme registraci v aplikaci DROZD.

Aktuální informace o omezeních jednotlivých leteckých společností najdete níže.



Snažíme se informace průběžně aktualizovat. Vzhledem k dynamickému vývoji však následující informace berte zejména jako orientační.





Do USA nemohou momentálně cestovat osoby, které v posledních 14 dnech pobývaly na území států schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, Brazílie, Čínské lidové republiky a Íránu. Bližší podrobnosti o opatření amerických orgánů naleznete na naší webové stránce v článku COVID-19: Cestování do USA je omezeno.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že lety mezi USA a Evropou zakázány nebyly a nejsou.



ODLET Z USA



Pokud již máte zakoupenu letenku k návratu do ČR, nebo si tuto letenku teprve zakoupíte, považujeme za nezbytné průběžně sledovat webové stránky všech leteckých společnosti, se kterými budete cestovat.

Většina dopravců upozorňuje, že nejsou schopni rezervace dlouhodobě dopředu. Neobjednávejte proto letenky na delší dobu dopředu a volte k návratu do ČR nejbližší vhodný termín. Při objednávání letenek on-line dávejte přednost spíše portálům leteckých společností a nikoliv zprostředkovatelských agentur.

Vzhledem k tomu, že je v současné době možné letecky přicestovat až do České republiky, snažte se koupit letenky přímo až do Prahy!

Též doporučujeme stáhnout si mobilní aplikace leteckých společností a přihlásit se k odběru aktualizovaných informací.

Pokud potřebujete let změnit a daná letecká společnost nereaguje na běžné způsoby komunikace, je nezbytné ji kontaktovat všemi možnými dostupnými prostředky, včetně sociálních médií. Pokud ani to nevede k úspěchu, doporučujeme osobně navštívit přímo přepážku dané společnosti, a to pokud možno na některém ze shora uvedených mezinárodních letišť.

Dopravci mohou také uplatňovat při vyřizování nákupů letenek mimořádná omezení, a to s?ohledem na řešení repatriačních potřeb. To se může projevit, pokud například kupujete při odletu z?USA zpáteční letenku. Při rezervaci letenky je též třeba vzít v úvahu, že zpět do USA se mohou vrátit jen občané USA a cizinci s povoleným trvalým pobytem. Pokud tedy v USA pobýváte jen na dlouhodobé vízum, pak může vzniknout potíž se zakoupením zpáteční letenky. I v tomto případě je třeba dávat přednost zakoupení letenky z USA jednosměrné.

I těsně před odletem je třeba se ujistit, že máte potvrzené všechny lety až do cílové destinace nebo alespoň do místa, odkud se lépe dostanete do České republiky.

Informace je třeba průběžně sledovat a ověřovat až do odbavení u posledního leteckého spoje na trase.

Vstup turistům na území Kanady je v tuto chvíli zakázán. Letecký transit přes Kanadu je stále možný, avšak je třeba zajistit si předem elektronický souhlas k cestě: Electronic Travel Authorization (eTA).

Aktuální časy letů lze ověřovat na webových stránkách Flight Status nebo Flightradar24.





NÁVRAT DO ČR

Seznamte se především s článkem Povinnosti při návratu do ČR!



Vzhledem k tomu, že v současné době je možné letecky přicestovat z USA až do České republiky, snažte se koupit letenky přímo až do Prahy!



Pokud se budete vracet přes území jiných států, doporučujeme prostudovat webové stránky našich velvyslanectví v daných státech. Slouží k tomu Rozcestník informací k cestování do ostatních států.



Vybrané webové stránky velvyslanectví v Berlíně, Bratislavě, Bruselu, Haagu, Londýně, Paříži, Vídni a Varšavě.



Letecké společnosti mohou při odbavení cestujících vycházet z podkladů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Nebude na škodu, když si zkontrolujete, zda zde uvedené podmínky splňujete. Podklady IATA nemusí být vždy detailní. Doporučujeme proto mít k dispozici též:

anglický text platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - viz článek Povinnosti při návratu do ČR!

tabulku "Conditions for entry of persons to the territory of the Czech Republic in accordance with the Ministry of Health Protective Measure", která je ke stažení na portálu Ministerstva vnitra ČR.



V případě zájmu si lze sjednat dopravu do ČR ve skupině či individuálně u některých autobusových dopravců. Jedná se o společnosti RegioJet, Umbrella Holiday, Noblessline, Uchytil a Vega Tour.







PŘEHLEDY LETŮ

České aerolinie (ČSA) již obnovily provoz na několika linkách.



Lety do Prahy nabízejí dále například i společnosti KLM a Lufthansa, které současně provozují letecké linky z USA.



Informaci o přímých letech do Prahy lze získat na portálu Letiště Václava Havla.



Další mezinárodní letiště v ČR: Ostrava/Mošnov, Brno/Tuřany, Pardubice a Karlovy Vary.







PŘEHLED LETŮ Z USA DO EVROPY (AKTUALIZOVÁNO 7. 10. 2020) (XLSX, 15 KB)











PŘEHLED LETŮ Z KANADY (DOCX, 44 KB)

LUFTHANSA GROUP



Lufthansa Group Intercontinental Services in September 2020 (PDF, 453 KB)



Letečtí dopravci průběžně aktualizují informace o provozovaných letech. Výše uvedený přehled obsahuje informace z veřejně dostupných zdrojů a nelze je považovat za závazné.