Koruna zpět nad hladinou 27,00 CZK/EUR (Komentář)

Akciové trhy v USA dnes mírně rostly, když prezident USA Donald Trump částečně ustoupil od předchozího tvrzení, že zcela zastaví jednání o fiskálním stimulu do doby, než vyhraje volby. Americké akcie tak smazaly část včerejšího poklesu. Evropské tituly dnešek zahájily růstem, ale během dne klesaly. Kurz dolaru vůči euru dnes umazal část včerejších zisků oslabením k 1,176 USD/EUR.

Dnes zveřejněná data z průmyslu a zahraničního obchodu v ČR byla vesměs slabší, než se čekalo, ale trend dalšího oživení výroby v nejbližším období by podle nás neměl ustat. Výjimkou je například stavebnictví, které i dle dnes zveřejněných dat zůstává v útlumu. Více viz zde: https://bit.ly/3iDxel9. Koruna proti euru dnes dopoledne posílila k 26,96 CZK/EUR, ale později oslabila zpět do blízkosti 27,10 CZK/EUR.

Polská centrální banka v souladu s očekáváním nastavení měnové politiky dnes nezměnila a ponechala klíčovou úrokovou sazbu na úrovni 0,1 %.