ČNB zůstává optimistická - komentář Fincentrum & Swiss Life Select

Vývoj nezaměstnanosti ve světě

Narůstající vládní dluh

„Zajímavostí také je, že ve druhém čtvrtletí byl nárůst vládního dluhu daleko vyšší, než odpovídal dosažený deficit hospodaření. Stát totiž emitoval více dluhopisů, než nutně potřeboval k financování rozpočtu. Od začátku roku si stát zajistil zhruba 95 % potřeb financování za předpokladu scénáře 400 miliard korun deficitu státního rozpočtu. Aktuální deficit v září vystoupal na 252,7 miliardy korun ze srpnových 230,3 miliard korun. Pro celý letošní rok se počítá se schodkem rozpočtu až do výše 500 miliard korun,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

ČNB prozatím svoji politiku nemění

„ČNB ale bedlivě sleduje vývoj šíření viru, který vnímá jako výrazné riziko. Zde by mohl nastat i alternativní scénář, který by znamenal pokles HDP o 13,5 %. Jeho naplnění jsme prozatím stále vzdáleni. Někteří členové bankovní rady se ale nechali slyšet, že s výrazným zhoršováním vývoje se bude zvyšovat pravděpodobnost použití nekonvenčních měnových nástrojů. Objevují se názory, že by horší ekonomický průběh mohl způsobit setrvání sazeb na aktuálních úrovních až do konce příštího roku s tím, že následný růst by mohl být o něco rychlejší a prudší,“ uvedl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.