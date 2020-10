Petr Rafaj předal do rukou prezidenta republiky rezignaci

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 7. října 2020 na zámku v Lánech předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje.



Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předal do rukou prezidenta republiky písemnou rezignaci na funkci:



Vážený pane prezidente,



dovoluji si Vám oznámit, že jsem se rozhodl ke dni 1. 12. 2020 odstoupit z funkce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.



Chtěl bych Vám v této souvislosti poděkovat za podporu, kterou jste mi vytrvale projevoval. Po celých 11 let mého působení v čele úřadu jsem se snažil tuto důvěru nezklamat a svou funkci jsem vykonával nestranně a nezávisle, jak to od předsedy významného ústředního správního úřadu požadují právní předpisy i veřejnost.



S úctou



Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže





Prezident republiky poděkoval Petru Rafajovi za vykonanou práci a popřál mu úspěch v dalším působení v jiných oblastech.