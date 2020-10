Odpad nemusí být jen zátěží

Nemocnice Felege Hiwot v Bahir Daru, jednom z největších měst Etiopie, patří mezi instituce, kde si humanitární a rozvojové organizace podávají dveře. Své projekty zaměřené na poskytování materiální pomoci i předávání lékařského know-how tu mají Britové, Američané i Australané. Zatímco péči o nemocné se postupně daří zlepšovat, v zadním traktu nemocnice, kam se pacienti ani zahraniční donoři nedostanou, jsou k vidění scény jak z apokalyptického filmu. Biologický odpad se tu na hromadách povaluje spolu s použitým zdravotnickým materiálem a obaly od léků. „Likvidace tu probíhá tím nejhorším možným způsobem. Čas od času se odpad nahrne do jámy a zapálí,“ ukazuje na fotografie zahalené do černého dýmu Jan Hanus z firmy Eveco Brno, který nemocnici loni na podzim navštívil.

Snímky z krajně neekologického zacházení s nemocničním odpadem, který patří mezi toxické materiály, nevznikly náhodou. Brněnská firma, která se specializuje na energetické využití odpadů a čištění spalin a odpadních plynů, v Etiopii finišuje projekt spolufinancovaný z Programu B2B České rozvojové agentury (ČRA). Jeho cílem je předat projektovou dokumentaci, která by vedení nemocnice Felege Hiwot umožnila vypsat výběrové řízení na spalovnu nemocničních odpadů.

S touto technologií má Eveco Brno velké zkušenosti. V Česku stojí jako generální dodavatel za „Valentýnou“, jednou z nejmodernějších spaloven, která vyrostla v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ani rozvojové projekty nejsou pro firmu neznámým terénem. Loni Eveco Brno v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP) představilo projekt ekologicky šetrné spalovny pro porodnici a nemocnici v moldavském Kišiněvě.

Užitečné odpadní teplo

Jak ale upozorňuje Jan Hanus, technologie nejde jen jednoduše nakopírovat. Každý projekt je na míru šitý místním podmínkám. „Třeba v Etiopii není plynové vedení, navrhli jsme proto naftové hořáky,“ vysvětluje. A specifický bude i způsob využití odpadního tepla. Zatímco běžně se využívá třeba pro vytápění nebo provoz jídelny, v Bahir Daru nalezli brněnští inženýři jiný benefit. „Nemocniční prádlo se tu pere v kádích a studené vodě, v projektu jsou proto navrženy tři zásobníky na teplou vodu. Ta se může využívat i ve sprchách, a to nejen pro pacienty, ale i chudší obyvatele v prostorách veřejné umývárny,“ líčí Jan Hanus.

Eveco Brno počítá s tím, že nová spalovna bude postavena s dostatečnou rezervou v objemu odpadu, který dokáže šetrně zneškodnit a vyrobit přitom teplo. Felege Hiwot totiž staví novou nemocniční budovu, a tak je logické, že hmoty ke spálení bude přibývat. Vzhledem k tomu, že je financování samotné výstavby nejisté, navrhli projektanti projekt rozfázovat. V prvním kroku se počítá se samotným spalováním, ve druhém s využitím tepla a třetí fáze by měla navázat čistěním spalin. „I když je projektová dokumentace naším dílem, neznamená to, že bychom v Etiopii museli nutně stavět my. Technologii je schopna dodat i jiná firma s dostatečnými zkušenostmi a know-how v oboru,“ dodává Jan Hanus.

Podle Jaromíra Nováka ze společnosti Holistic Solutions, která na projektu spolupracuje a dobře zná etiopské prostředí, je rozfázování stavby velké plus. „Není třeba hned pořizovat technologický celek, již samotné spalování by bylo z ekologického hlediska obrovským skokem vpřed. A samozřejmě svou roli hrají i finance. Byť má tento projekt plnou politickou podporu z etiopské strany, není možné jen čekat na vládní investici. Je třeba hledat zahraniční donory, včetně těch českých,“ vysvětluje konzultant.

Projekt by Eveco Brno chtělo dokončit a předat letos na podzim. Již teď se může pochlubit „vedlejším produktem“, který na počátku nikdo neplánoval, výrazně ale nemocnici pomůže. Jde o orientační plán areálu s barevně vyznačenými bloky, z něhož lze snadno zjistit, kde se jaká část nemocnice nachází. Vznikl na základě satelitních snímků a osobního průzkumu terénu. „S překvapením jsme zjistili, že tu nic takového neexistuje, a tak jsme jim náš interní výstup předali k dalšímu využití,“ zakončuje brněnský projektant.