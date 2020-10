Trump: Návrh na vyplacení dalších 1200 USD pro Američany podepíšu hned, stejně tak pomoc aerolinkám a v rámci PPP

Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že minimálně do voleb jeho administrativa zastaví vyjednávání s Demokraty ohledně podoby druhého fiskálního podpůrného balíku.Dnes Trump naznačil, že pokud by přišel návrh na osamocené vyplacení druhé jednorázové podpory pro všechny produktivní Američany ve výši 1 200 USD , že jej okamžitě podepíše, aby mohly být tyto prostředky ihned vyplaceny. Trump také uvedl, že je svolný podpořit cílenou podporu některých nejhůře postižených sektorů, jako jsou aerolinky a malí podnikatelé. Pro aerolinky by mělo jít ihned dalších 25 mld. USD a pro Paycheck Protection Program (PPP) pak cca 135 mld. USD Podle Trumpa Demokraté požadují širší program podpory s rozsahem až 2,4 biliónu USD . Administrativa v čele s Trumpem potažmo Republikány má jako hraniční rozsah pomoci v řádu 1,6 biliónu USD