Ceny nemovitostí v ČR stále rostou, ale nejpomaleji za poslední více než dva roky, říkají nová čísla Eurostatu. Stále poměrně citelné zdražování způsobuje hlavně špatná legislativa

Růst kupních cen nemovitostí v ČR zpomalil v letošním druhém čtvrtletí na svoji nejnižší úroveň od prvního čtvrtletí roku 2018, vyplývá z nejnovějších čísel Eurostatu. Meziročně totiž nemovitosti v tuzemsku zdražily o 7,7 procenta. To je na poměry EU sice stále nadprůměrné tempo růstu cen, jelikož průměr ve druhém čtvrtletí činil 5,2 procenta. Avšak jde zároveň o nejpomalejší růst cen realit v ČR za poslední více než dva roky, neboť v uplynulých osmi čtvrtletích rostly ceny nemovitostí v ČR vždy v rozsahu od osmi do deseti procent.

Dynamika růstu cen nemovitostí zmírnila ve druhém čtvrtletí v porovnání s tím prvním ve většině zemí EU. Tlak na pokles cen vyvolává předně koronavirová krize, která zvyšuje nejistotu v ekonomice, takže odrazuje od pořízení nemovitostí. V druhém sledu pak narůstá počet lidí, kteří se rozhodli vyčkávat na nižší cenu realit, neboť doufají, že pokles bude ještě výraznější. Výsledkem je jisté ochromení poptávky a pokles dynamiky cenového růstu. Zatím se ale nejedená o nijak výrazné zpomalení.

Poptávce po nemovitostech na druhou stranu nahrává další důsledek koronavirové krize, kterým je pokles úrokových sazeb, včetně těch hypotečních. Nízké úroky zatraktivňují nemovitosti coby investiční alternativu, neboť výnos realit – v ČR čtyři až pět procent ročně – výrazně předčí úročení termínových vkladů nebo investic typu řady dluhopisů.

Aby nastalo výraznější zpomalení růstu cen nemovitostí v ČR či jinde v EU, musela by koronavirová krize udeřit ještě silněji, například během druhé vlny šíření nákazy, nebo být celkově vleklejší.

V ČR je navíc nabídka nemovitostí silně omezována nepružnou stavební legislativou, která způsobuje jen velmi pomalou výstavbu nových nemovitostí a i v čase krize tak vede k situaci převisu poptávky nad nabídkou.

V Česku tak lze ve zbytku letošního roku a roce příštím očekávat další zpomalování dynamiky růstu cen realit. Zatím ale jen máloco nasvědčuje tomu, že by se toto zpomalování mělo „přetočit“ do plošného poklesu cen.

Pokles cen ve druhém čtvrtletí zaznamenaly v meziročním sledování pouze dvě země EU, a to Maďarsko a Kypr. Jde o zajímavý vývoj, jelikož Maďarsko je jedinou zemí EU, kde v letech 2015 až 2019 rostly ceny nemovitosti ještě rychleji než v ČR. Výraznější a táhlejší propad cen maďarských nemovitostí by tedy z ČR mohl učinit opět „premianta“ EU, co se razance růstu cen realit týče.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom, Trinity Bank