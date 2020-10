Sněmovnou prošel v prvním čtení návrh kurzarbeitu nehledě na to, že jej ostře kritizoval i premiér Babiš

Sněmovnou dnes prvním čtením prošel návrh zákona zaměstnanosti tzv. kurzarbeitu a to i přes to, že byl v posledních dnech ostře kritizován z mnoha stran včetně premiéra Babiše , který o něm uvedl, že se nepovedl a nikdo s ním není spokojený.Návrh zákona zaměstnanosti nyní míří k projednáním v jednotlivých výborech. K novele je zatím připraveno cca 23 pozměňovacích návrhů.Podle vládního návrhu by novela umožňovala až rok poskytovat podporu pro zaměstnance, kteří nepracují 1-4 dny v týdnu a to až do výše 70% jejich čisté mzdy , maximálně však do výše průměrného platu Právě takové základní nastavení vzbudilo velkou nevoli nejenom opozice. Hlavní výtky se týkají maximální možné výše podpory, která je v původním návrhu příliš nízká a nemotivuje k udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Kritiku sklidil také horní limit podpory v podobě až 4 dnů bez práce , který by podle kritiky způsobil zakonzervování míst, která v reálu už v podstatě neexistují. Limit by se měl proto zvýšit nejméně na 50%.Kritiku sklízí také návrh, aby o nasazení kurzarbeitu rozhodovala vláda. Tato pravomoc by měla být výhradně v rukou úřadu práce