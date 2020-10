Hlavní evropské ekonomiky začaly zhoršovat své výhledy kvůli koronaviru

Bank of Spain včera varovala, že striktní opatření proti šíření koronavirové nákazy mohou ekonomiku zatlačit do hlubší recese , než se původně očekávalo. Podle analytiků centrální banky by v nejhorším scénáři mohl letošní HDP poklesnout až o 12,6%. V umírněné verzi by mohl oslabit "jen" o 10,5%.Francouzská národní statistická agentura INSEE očekává letošní pokles HDP druhé největší ekonomiky EU na úrovni 9%. Agentura nicméně míní, že hlubší nebo déletrvající restriktivní opatření mohou přispět k ještě hlubšímu poklesu. Německo v roli hlavní unijní ekonomiky představilo nové ještě přísnější restrikce v jeho hlavních městech. V červnu Bundesbank odhadovala letošní pokles HDP na úrovni 7%.