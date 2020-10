Ceny nemovitostí kovidu a recesi navzdory v Evropě dál rostou

Nejnovější výsledky z realitního trhu zemí EU ukazují, že ceny nemovitostí ve většině z nich nepřestaly růst ani v době nejhlubší recese.

Nejnovější výsledky realitního trhu zemí EU ukazují, že ceny nemovitostí ve většině z nich nepřestaly růst ani v době nejhlubší recese . Ve druhém čtvrtletí letošního roku se tak v celé unii zvýšily ve srovnání s předchozím kvartálem o 1,5 %, meziročně poskočily o 5,2 %. Našlo se sice pár zemí, kde se ceny začaly snižovat, ale šlo spíše jen o výjimky a v řadě jiných dokonce růst cen realit zrychlil. Realitní trh tak v podstatě nereaguje tak, jako v předchozích dvou recesích , kdy naopak byty zlevňovaly. Důvodem jsou nejspíš jen levné peníze. A to nejenom z pohledu možnosti si je vypůjčit, ale především je investovat. Nedostatek investičních příležitostí v době záporných úrokových sazeb a negativních výnosů dluhopisů prostě zatraktivnil realitní trhy v některých zemích natolik, že se investice do bytů staly vyhledávanou příležitostí. A to nejenom pro drobné investory, ale i ty institucionální. V ČR se ve druhém čtvrtletí zvýšily ceny bytů mezikvartálně o 1,6 %, což je mimochodem nejpomalejší růst za posledního dva a půl roku, nicméně i tak byly meziročně dražší o 7,7 %. Pokud se podíváme na vývoj cen starších a nových bytů, tak tentokrát se jejich tempo téměř srovnalo. Zatímco doposud rychleji zdražovaly starší byty, nyní je tomu naopak. O něco málo rychleji rostou ceny nových bytů, kterých se ovšem staví stále méně. Boom výstavby je alespoň prozatím za námi, jak potvrzují měsíční statistiky stavebnictví , takže na trh bude postupně přicházet stále méně nových realit . Přitom pokračující boom hypoték ukazuje, že poptávka po realitách neopadá. Když k tomu připočteme zahraniční poptávku, která vyhledává zajímavé investiční příležitosti i na českém trhu, na pokles cen bytů to ani navzdory ekonomickým problémům stále nevypadá. Vývoj na realitním trhu se tak může i nadále rozcházet s hospodářským cyklem, i když alespoň zpomalení růstu cen se zdá přece jen pravděpodobné.