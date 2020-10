Průmyslová produkce v srpnu polevila (Komentář)

Průmyslová výroba v ČR v srpnu oproti červenci klesla o 0,9 %. Meziroční pokles po očištění o vliv počtu pracovních dnů se tak lehce prohloubil na -5,5 % z předchozích -5,0 %. Bez očištění o rozdílný počet pracovních dnů meziroční pokles dosáhl -8,0 % po -4,9 % v červenci. To bylo pod všemi odhady, když analytici v průměru čekali pokles o -4,3 %. Náš odhad činil -6,6 %, což byl nejpesimističtější odhad. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,8 % po předchozím poklesu o 3,6 %.

Jde o menší negativní překvapení. Slabší výsledek již dopředu indikovaly horší výsledky průmyslu v sousedním Polsku a Německu. Srpen byl do značné míry negativně ovlivněn čerpáním dovolených a není dobré z tohoto údaje činit silné závěry.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v srpnu 2020 meziročně snížil o 4,1 % tedy nepatrně více než v červenci. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2020 meziročně vzrostla o 2,0 % oproti červencovému růstu o 1,7 %.

Již zveřejněné indikátory výrobní aktivity ukazují, že průmyslová výroba by v nejbližších měsících měla pokračovat v růstu.

Pokud do konce roku nepřijde opětovný propad, mohl by se celoroční pokles průmyslu nacházet v jednociferném teritoriu. V kontextu letošního uzavření ekonomiky a strachem z pandemie to lze označit jako úspěch. Ale rizika jsou značná.

Výsledek HDP za třetí čtvrtletí ukáže pravděpodobně slušný mezičtvrtletní nárůst. My počítáme s nárůstem HDP o 4,3 %. Otázkou je spíše vývoj v dalším období.

Kurz koruny na nově zveřejněná data nemá mnoho důvodů reagovat. Korunu spíše ovlivňují obavy z výhledu ekonomiky v blízké budoucnosti a názory z ČNB o možné potřebě dalšího uvolnění měnové politiky.