Trump znervózňuje trhy

Americký prezident Donald Trump se po onemocnění Covid-19 vrátil zpět do Bílého domu a nařídil odložit debatu o fiskálním balíčku na pomoc během pandemie až po skončení prezidentských voleb . Spor mezi Demokraty a Republikány ohledně podoby podpůrného balíčku trvá již několik týdnů. Hlavní překážkou v nalezení konsensu byla finanční výše pomoci. Ztráta vyhlídky na fiskální podporu minimálně do voleb či do inaugurace ponechává zotavení americké ekonomiky v ohrožení. Šéf Fedu již vícekrát zdůrazňoval, že podpora ekonomiky kromě monetárních kroků nezbytně vyžaduje i akci na fiskální straně