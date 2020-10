3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (7.10.2020)

Konec včerejšího obchodování by mohl ovlivnit směr indexů i do dalších několika seancí, jelikož americký prezident při svém návrat do funkce ihned začal znovu rozhýbat svými výroky finanční trhy. Důvodem bylo jeho nařízení, aby zástupci Bílého domu ukončili jednání o fiskálním balíčku, které budou dále pokračovat až po volbách na amerického prezidenta. Zpráva dostala pod mohutný tlak akciové indexy a také pomohla americkému dolar mírně zpevnit.

Trump nařídil ukončit jednání o fiskálním balíčku v USA

S nadsázkou se Trump podruhé během několika dní postaral o prudký výprodej na akciových trzích. Koncem minulého týdne šlo o jeho diagnózu na koroavirus a včera večer ohlásil, že přerušuje všechna vyjednávání s Demokraty ohledně fiskálního balíčku, na který investoři netrpělivě čekají. Vyjednávání by měla přestat do konce prezidentských voleb, kdy Trump zdůraznil, že jakmile vyhraje, tak bude tlačit na ohromný stimulační balíček pro tvrdě pracující Američany a menší podniky. Zpráva přišla jen několik hodin poté, co guvernér FEDu Jerome Powell opět urgoval, aby vláda s fiskální pomocí neotálela a připravila velký balíček. Pokud bude fiskální pomoc příliš malá, tak prý nemusí dostatečně pomoci ekonomice. Akciové trhy reagovaly na zprávy oslabením a nyní se může změnit také dynamika následujících seancí, které počítaly právě s fiskální podporou.

Saúdové zdražují ropu pro asijské kupce

Americká ropa WTI dnes zpevňuje nad 40 dolarů za barel a situace na trhu se opět velmi rychle mění. Oproti minulému týdnu tak vnímají vylepšení i ostatní producenti, kdy Saúdská Arábie reaguje zvýšením ceny pro asijské kupce. Krok lídra kartelu OPEC signalizuje, že země je sebevědomá ohledně produkčních škrtů, že dostatečně podpoří trh, a to navzdory klesající poptávce kvůli pandemii koronaviru. Rafinérie již delší dobu trápí klesající marže z výroby benzinu, nafty a leteckého paliva. V Asii však marže v září opět začaly růst, což pravděpodobně podpořilo rozhodnutí Saudské Arábie. Pro středomoří Saudové naopak cenu mírné snížili a pro kupce z USA zůstaly ceny beze změny.

Technologičtí giganti v USA mohou narazit na restrikce

Právní podvýbor americké Sněmovny reprezentantů dospěl po ročním vyšetřování, že americké technologické firmy Amazon, Apple, Google a Facebook mají příliš dominantní postavení na trhu, které je nutné omezovat. Firmy mají dominantní monopolní postavení na trhu, které zabraňuje růst dalších podniků a omezení konkurence. Demokratická strana navrhuje změnit zákony tak, aby odpovídaly digitálnímu věku. Navrhované změny by mohly vést až k rozdělení firem. Například Google by se musel zbavit YouTube a Facebook by musel totéž udělat s platformami Instagram a WhatsApp.