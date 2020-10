Stavebnictví stále v červených číslech

Ani v srpnu se stavební výroba v ČR nevrátila k růstu.

Ani v srpnu se stavební výroba v ČR nevrátila k růstu. V meziměsíčním i meziročním srovnání produkce tohoto odvětví klesala, a to především v důsledku slabšího výkonu pozemního stavitelství. Tyto výsledky docela kontrastují s vývojem nových zakázek, které rozhodně v posledních čtvrtletích neslábly a třeba veřejný sektor se dokonce dopracoval k novému investičnímu rekordu. Nižší čísla přicházejí i z bytové výstavby, nicméně to už je v podstatě od konce loňského roku téměř pravidlem. Nižší výstavba bytů jednoznačně předznamenává i nižší nabídku nových bytů na trhu, na kterém dlouhodobě přetrvává nedostatek nemovitostí . A to i v době recese , kdy obvykle vlna poptávky na rozdíl od letošního roku tradičně postupně opadala. Jak už naznačily předchozí průzkumy, stavební firmy netrápí ani tak nedostatek zakázek jako spíše chybějící pracovníci. Ne náhodou je profese pomocných stavebních dělníků jednou z nejhledanějších na trhu. Jde stále ještě o největší překážku návratu stavebnictví k růstu. Samozřejmě velkou neznámou zůstává investiční aktivita firem, která může časem stavebnictví rovněž ovlivnit. O to větší význam bude mít pro další vývoj tohoto odvětví reakce veřejného sektoru, který svými projekty může vlastně ekonomiku skrze stavebnictví podpořit. Z pohledu celkového – tedy přímého i nepřímého – dopadu na HDP zaměstnanost může jít o vhodnou cestu