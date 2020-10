Rozbřesk: Česko hlásí další rekord v koronaviru, strach z tvrdých uzavírek ekonomiky “a la Izrael” roste

Česko v úterý zlomilo další rekord – za jeden den přibylo 4457 nově nakažených. Na podobné úrovni jen o něco menší Izrael (9 mil. obyvatel) sáhl k drastickým opatřením a na čtrnáct dní jednoduše zavřel celou ekonomiku a zakázal lidem opouštět (až na nezbytné případy) bydliště. Pravděpodobnost tvrdších opatření v Česku je tak den ode dne vyšší a mělo by to být znát i na české koruně, které se za dnešní situace asi nebude chtít absolvovat dlouhé výlety pod 27,00 EUR/CZK.



Dnešní výsledky srpnového průmyslu sice ukážou na solidní oživení ve třetím kvartále, optikou dneška se však bude jednat o staré číslo. Zdá se sice, že třetí kvartál byl v Evropě obecně silnější, než se předpokládalo, ale na konci roku lze v řadě ekonomik včetně Česka v nejlepším případě očekávat stagnaci a v horším opětovný pokles.



Je pravda, že druhá vlna zatím v Evropě nevedla k tak přísným opatřením jako na jaře. Bohužel co není, může být. Uvidíme, zda nebudou některé evropské země včetně Česka dotlačené do “izraelského scénáře”. Současně pro ekonomiku bude zátěží dobíhání řady mimořádných stimulů a opatření (v Česku například dobíhání povinných moratorií). A v neposlední řadě nová vlna přichází na podzim – horší počasí a zkracující se dny mohou vést k pomalejšímu “probouzení” z pandemie v průběhu zimy, a kromě čtvrtého kvartálu můžeme tak vidět stagnaci i na začátku roku 2021.



TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna se drží v bezprostředním okolí 27,00 EUR/CZK a pravděpodobně nebude mít v nejbližších dnech moc důvodů k optimismu (viz úvodník). Solidní výsledek průmyslu za 3. kvartál budou trhy brát jako staré číslo a obchodování pravděpodobně neovlivní...



Zahraniční forex

Dolar v noci smazal část ztrát, když americký prezident Trump zatweetoval, že jednání s demokraty o novém fiskálním balíku se odkládají až za horizont voleb. Stalo se tak paradoxně jen několik hodin poté, co šéf Fedu Powell apeloval, aby monetární a fiskální expanze šla ruku v ruce a že “dělat (čti stimulovat ekonomiku) dnes méně, je větším rizikem než více”.



Eurodolar tedy zatím sleduje tradiční chování, kdy nárůst averze k riziku jej tlačí níže a naopak. Je přitom možné, že toto chování měnovému páru nějaký čas ještě vydrží – možná až do amerických voleb. Právě volby 3. listopadu mohou být další mezníkem, který nastaví pro dolar nový model chování. Nicméně již teď je zajímavé, že americká výnosová křivky prohlubuje svůj pozitivní sklon, což může implikovat, že trh začíná počítat s tím, že demokraté získají nejen úřad prezidenta, ale i celý Kongres, což může implikovat masivní deficity, a tedy nabídku dluhopisů.



Polský zlotý bude dnes monitorovat zasedání domácí centrální banky. NBP by svoji velmi uvolněnou politiku měnit neměla. Centrální banka však zveřejní novou kvartální prognózu, v níž vylepší pohled na vývoj HDP. Zlotý by na výstupy ze zasedání příliš reagovat neměl a soustředí se na dění na globálních akciových trzích.