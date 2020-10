Česko v úterý zlomilo další rekord – za jeden den přibylo 4457 nově nakažených. - Ranní glosa: Česko hlásí další rekord, strach z tvrdých uzavírek ekonomiky “a la Izrael” roste

Česko v úterý zlomilo další rekord – za jeden den přibylo 4457 nově nakažených . Na podobné úrovni jen o něco menší Izrael (9 mil. obyvatel) sáhl k drastickým opatřením a na čtrnáct dní jednoduše zavřel celou ekonomiku a zakázal lidem opouštět (až na nezbytné případy) bydliště. Pravděpodobnost tvrdších opatření v Česku je tak den ode dne vyšší a mělo by to být znát i na české koruně , které se za dnešní situace asi nebude chtít absolvovat dlouhé výlety pod 27,00 EUR/CZK . Dnešní výsledky srpnového průmyslu sice ukážou na solidní oživení ve třetím kvartále, optikou dneška se však bude jednat o staré číslo. Zdá se sice, že třetí kvartál byl v Evropě obecně silnější, než se předpokládalo, ale na konci roku lze v řadě ekonomik včetně Česka v nejlepším případě očekávat stagnaci a v horším opětovný pokles. Je pravda, že druhá vlna zatím v Evropě nevedla k tak přísným opatřením jako na jaře. Bohužel co není, může být. Uvidíme, zda nebudou některé evropské země včetně Česka dotlačené do “izraelského scénáře”. Současně pro ekonomiku bude zátěží dobíhání řady mimořádných stimulů a opatření (v Česku například dobíhání povinných moratorií). A v neposlední řadě nová vlna přichází na podzim – horší počasí a zkracující se dny mohou vést k pomalejšímu “probouzení” z pandemie v průběhu zimy, a kromě čtvrtého kvartálu můžeme tak vidět stagnaci i na začátku roku 2021