Trump to zase zazdil. Zastavil totiž vyjednávání o dalším balíku fiskální pomoci. Obnoví se až po volbách. Akcie padají

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že vyzval vyjednavače administrativy, aby zastavili vyjednávání s Demokraty o podobě dalšího fiskálního podpůrného balíku. Obnovení jednání přichází v úvahu až po listopadových prezidentských volbách . Poté co bude Trump opětovně zvolen prezidentem hodlá prosadit vlastní podobu zaměřenou na těžce pracující Američany a malé podnikatele a podniky.Demokraté Sněmovnou v závěru minulého týdne protlačili svou představu pracující s podporou v celkovém objemu 2,2 biliónu USD . Republikáni doposud naznačovali podporu vlastní podobě balíčku s celkovým rozsahem pomoci cca 1,5 biliónu USD s tím, že cokoliv nad 2 bilióny není pro ně přijatelné. Podle Trumpových komentářů se hranice posunuly na 2,4 biliónu ze strany Demokratů a 1,6 biliónu ze strany Republikánů.Hlavní vyjednávači v podobě ministra financí Mnuchina a mluvčí Sněmovny Nancy Pelosiové se měli k dalším jednáním setkat opět dnes. Trump ve svém oznámení mimo jiné také uvedl, že USA jsou hlavní silou světového ekonomického oživení a to "nejlepší ještě teprve přijde".Trumpův krok sklidil ostrou kritiku ze strany Pelosiové v tom smyslu, že prezident konečně ukázal svou pravou podstatu upřednostňující jeho vlastní zájmy před zájmy celé země.Trumpovo oznámení podkopalo důvěru akciových trhů, které neudržely do té doby lehké růsty a začaly výrazněji klesat. Investoři do značné míry na další podpůrný balík spoléhali, jako na věc obtížně se rodící nicméně jistou.