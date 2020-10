Ropná oblast kazachstánu láká české exportéry

Těžba a zpracování ropy jsou pro Mangistauskou oblast klíčovým odvětvím. Rýsují se tam další příležitosti pro české firmy – uplatnit by se mohli dodavatelé pro energetiku, vývozci těžební techniky i technologií na zpracování a čištění vody. Společnost Sigma Pumpy Hranice má zájem vybudovat v Aktau, hlavním městě oblasti, společný podnik na výrobu pump pro těžební a petrochemický průmysl.

ZÁJEM O ČESKÉ FINANCOVÁNÍ

Zástupci vedení společnosti KazAzot, která se zabývá výrobou amoniaku pro zemědělství a ledku pro těžební průmysl, pak během zářijového setkání s českým velvyslancem Rudolfem Hyklem vyjádřili zájem o financování dalších projektů Českou exportní bankou. Velvyslanec Hykl při jednání v chemičce ocenil tradici a dosavadní působnost závodu, který patří mezi 30 největších v Kazachstánu a je zároveň lídrem ve svém oboru. S dodávkami pro KazAzot mají kromě Královopolské zkušenost i další české firmy včetně Sigmy Pumpy Hranice nebo LDM.

Poslední dodávka Sigmy Pumpy Hranice pro těžební společnost Karazhanbasmunai se uskutečnila v roce 2015. Jde o třetí největší firmu ve svém oboru v Mangistauské oblasti s roční těžbou 2 100 tisíc tun ropy, a to formou vhánění horké páry do ropných vrtů. Generální ředitel kazachstánské společnosti Li Tetsian při jednání s velvyslancem Hyklem zdůraznil pozitivní zkušenost s českými dodávkami, nicméně zdůraznil, že rozhodujícím kritériem pro úspěch v dalším tendru bude cena dodaného zařízení.

PŘÍLEŽITOSTI V DALŠÍCH ODVĚTVÍCH

V Mangistauské oblasti se rýsují i další příležitosti pro české exportéry, není soběstačná například v produkci potravin. Rozvoj sektoru má povzbudit i finanční podpora státu pro budování skleníků. Místní firma Alatau Agro plánuje otevřít drůbežárnu s předpokladem výroby 5000 tun masa ročně a v příštím roce se plánuje otevření závodu na produkci vajec. Rudolf Hykl společně s dalšími zástupci velvyslanectví a agentury CzechTrade při jednání s vedením oblasti v Aktau představil české producenty potravin i další tuzemské firmy, které poskytují v agrárním sektoru různé služby. Jako příklad byly uvedeny úspěšné dodávky inkubačních vajec Mach Drůbež do Kazachstánu.

Specifikem města Aktau a celé oblasti na břehu Kaspického moře jsou potíže s pitnou vodou. Zástupci velvyslanectví nabídli v průběhu jednání kazašským partnerům nejmodernější technologie a metody českých firem na zpracování pitné vody a čištění odpadních vod. Voda se v Mangistauské oblasti získává odsolováním z moře, a to destilací a pak reverzní osmózou. Rozvody pro pitnou, technickou a horkou vodu jsou budovány odděleně.

Delegace vedená velvyslancem Hyklem navštívila také největší kazachstánský přístav na kaspickém pobřeží – město Aktau je „námořní branou“ Kazachstánu. Přístav je rozdělen na tři části, přičemž 60 % objemu transportu představuje přeprava ropy z Aktau do Baku, která následně míří ropovodem Baku-Ceyhan do Turecka. Přístav může být využíván jako alternativa k ruské přepravní cestě, zboží může putovat přes Kaspické moře a Ázerbájdžán do Turecka a dále do Evropy.

Luboš Joza, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu