Test na covid-19 jako benefit

V lepším případě zcela zaplněné termíny on-line rezervací a v tom horším nefunkční rezervační webové systémy, několikahodinové fronty, telefonní čísla, na která se nedovoláte, e-maily, na něž nikdo neodpovídá, a nekonečné čekání na výsledky testů. Ačkoli se situace zlepšuje, přesto testování na covid-19 vypadá na mnoha místech přesně takto.

„Pokud se tomu všemu chcete vyhnout, a přesto test potřebujete nebo chcete, máte i jiné možnosti než státem či kraji zřizované nemocnice a polikliniky,“ říká Ing. Tomáš Gašpar, obchodní ředitel laboratoří AeskuLab.

PCR test na covid-19, tedy detekci přítomnosti viru v organismu výtěrem z nosu a krku, nabízí laboratoře a kliniky samoplátcům již několik týdnů. „Výsledky testů jsou k dispozici do 24 maximálně do 48 hodin, rychleji to kvůli nezbytným laboratorním postupům není možné,“ vysvětluje Tomáš Gašpar.

Cena testu je 1756 korun, což je částka stanovená už na jaře Ministerstvem zdravotnictví, která zahrnuje samotný laboratorní test (1674 korun) a náklady na odběr ve výši 82 korun. „Víme, že situace je pro všechny nesmírně náročná, a proto naprosto respektujeme cenu stanovenou ministerstvem. Máme také test krve na protilátky, ze kterého se dá zjistit, jestli pacient covid-19 prodělal. Za ten zaplatí 700 korun,“ dodává Tomáš Gašpar.

Platba „Flexipasskou“

A teď to nejlepší – pokud máte od svého zaměstnavatele Flexi Pass CARD a na ní dostatečný kredit, můžete s ní za tento i další zdravotní testy pohodlně zaplatit právě v AeskuLab. „Jsme rádi, že se nám podařilo tuto službu pro naše klienty a jejich zaměstnance domluvit a věříme, že jim pomůže v péči o jejich zdraví,“ říká Aleš Vaverka ze společnosti Sodexo Benefity s tím, že právě benefity z oblasti zdravotnictví patří v současnosti mezi těmi nejvíce poptávanými u většiny firem. „Víme, že lidé jsou mnohdy z nastalé situace bezradní a tohle jim snad přístup k testům usnadní,“ uzavírá Vaverka.

Více informací o testování najdete na www.koronavirus-testy.cz, kde lze i zarezervovat termín pro odběr a vybrat si odběrové místo. Rezervace je povinná. Více informací o možnostech platby s Flexi Pass CARD najdete na www.mujpass.cz

Od roku 1992, kdy Sodexo vstoupilo na český trh, poskytuje všech 2 000 zaměstnanců skupiny v ČR služby, které zlepšují kvalitu každodenního života. Sodexo nabízí firmám i institucím služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou správu, ať už prostřednictvím elektronických karet a poukázek na stravování a volný čas, dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů Cafeteria. Dále pak i služby v oblasti komplexních řešení služeb na míru u klienta (firemní restaurace a širokou škálu služeb facility managementu – správy budov, údržby mechanických zařízení a elektro, revizí, projekt managementu, úklidu a administrativních služeb).