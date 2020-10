Vyjde dnes Muskovi sedmý pokus? V 13:29 hod. sledujte živě start rakety Falcon 9

Společnosti SpaceX vizionáře Elona Muska se poslední týdny vůbec nedaří realizovat vesmírné starty. A to ať co se týká zakázek od třetích stran, tak svých vlastních projektů. Na oběžnou dráhu Země se na přelomu měsíce přes dva pokusy nedostal třetí navigační satelit GPS (GPSIII-SV04), tedy nebyla zatím realizována zakázka od U.S. Air Force. Ještě déle na vypuštění čeká připravená poslední várka 60 internetových satelitů Starlink. Od 17. září se dnes bude jednat již o sedmý pokus o start. Až na jeden případ, kdy start rakety Falcon 9 zhatily technické problémy se senzory, všechny zmiňované záměry vypuštění zhatilo počasí. Dnešní předpověď počasí indikuje 70 % pravděpodobnost startu.

Dnes v 13:29 hod. našeho času tak mohlo z rampy LC-39A Kennedyho vesmírného střediska dojít k úspěšnému odpočtu startu rakety Falcon 9. Vynést by měla zmiňovaný 60 satelitů Starlink. Pokud vezmeme v úvahu loňské vynesení i úvodních jednotlivých testovacích satelitů Starlink, bude se dnes jednat již o třináctou misi s danými satelity. Jejich počet se tak nad našimi hlavami rozšíří na více než 700.

Vzhledem k tomu, že každý se satelitů Starlink váží 260 kg, celková hmotnost dnešního nákladu se tak bude blížit 16 tunám. K jejich samotnému vypuštění dojde tentokrát poměrně dlouho po startu, resp. zhruba po 61 minutách.

Zajímavostí jistě je, že dnes použitý první stupeň rakety Falcon 9 má za sebou historickou misi vynesení astronautů v lodi Crew Dragon z konce května. Vzhledem k právě znovu použitelnosti rakety bude i dnes již samozřejmostí její přistání na autonomní plošinu umístěnou v Atlantickém oceánu, tentokrát na „Of Course I Still Love You“ nacházející se zhruba 633 km od místa startu. Dosednout by měl necelých osm a půl minuty po startu.

Není jasné, zda se v přímém přenosu dočkáme také možného zachycení aerodynamických krytů, které chrání náklad. Jak už jsme dříve popisovali, SpaceX se již začalo za pomocí lodí s názvy Ms. Tree a Ms. Chief dané kryty snášející se na padácích úspěšně zachytávat. Tedy díky tomu rovněž zjednodušit jejich znovu použitelnost. Jedna polovina dnes startujícího krytu má za sebou již dvě úspěšné mise Starlink.

On-line přenos lze níže sledovat zhruba 15 minut před startem plánovaným na 13:29 hod., případně následně i zpětně ze záznamu.

K projektům SpaceX možno zmínit, že oproti prvotním indikativním termínům nabírá zpoždění i Muskem avizovaný testovací let gigantické lodi Starship, resp. verze SN8. V testovací oblasti SpaceX na pláži Boca Chica poblíž hranice s Mexikem tak zatím probíhají různé plnící/tlakovací zkoušky. Po srpnovém 150 metrovém testovacím skoku zkrátka k realizaci letu SN8 do 15 km výšky zatím nedošlo.