Viceguvernér Mora: ČNB momentálně neřeší akutní problém

Česká národní banka momentálně neřeší žádný akutní problém, který by si žádal bezprostřední měnověpolitickou reakci, ačkoli bankovní rada by musela uvažovat o možných nekonvenčních nástrojích v případě, že by se zhoršila situace ohledně pandemie covidu-19 a celková nálada ve společnosti, řekl viceguvernér Marek Mora.

"Nevidím akutní problém nebo situaci, kterou bychom museli řešit," řekl Mora v rozhovoru pro server seznamzpravy.cz. "Pokud se ta situace bude vyvíjet ve smyslu nějaké blbé nálady, zhoršování epidemiologické situace, tak je jasné, že pravděpodobnost, že bychom museli přemýšlet o něčem dalším, se zvyšuje. To ale neznamená, že to uděláme," dodal.

Mora uvedl, že centrální banka v této souvislosti nevylučuje žádnou možnost s výjimkou shození takzvaných vrtulníkových peněz nebo zásadní změny měnové politiky. "Ten zbytek... množina zůstává poměrně otevřená," dodal.



