Česko pošle na pomoc Afghánistánu 40 milionů korun. Podpoří tak rozvoj zemědělství a vzdělávání

06.10.2020 / 10:22 | Aktualizováno: 06.10.2020 / 10:31

Vláda 5. října 2020 schválila návrh Ministerstva zahraničních věcí na způsob poskytnutí daru České republiky pro Afghánistán. Částkou 40 milionů korun Česko chce podpořit mimo jiné fungování afghánských národních bezpečnostních sil či rozvoj zemědělství a vzdělávání. Rozhodnutí o finanční pomoci vychází z dřívějšího vládního usnesení, podle něhož ČR pravidelně od roku 2018 podporuje Afghánistán stejnou sumou.

Bezpečnostní situace v Afghánistánu je dlouhodobě složitá. Aby zůstala zaručena efektivita vynakládání veřejných prostředků, byly ustanoveny svěřenecké fondy, které spravuje NATO či Světová banka. „Mezinárodní společenství i Česká republika mají zájem na stabilizaci afghánského regionu. Zavázali jsme se k podpoře země. Chceme ji zachovat i nadále, protože věříme, že má smysl,“ řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Celková částka má být podobně jako v minulých letech rozdělena do několika fondů. Polovina, tedy 20 milionů korun, půjde do Afghánského rekonstrukčního svěřeneckého fondu (ARTF), který se zaměřuje na rozvoj zemědělství, venkova a vzdělávání. Dalšími

20 miliony Česko podpoří fungování tamních obranných a bezpečnostních sil, přičemž

15 milionů z této částky poputuje do Svěřeneckého fondu pro afghánskou národní armádu (ANATF) a zbylých 5 milionů využije místní policie skrze Svěřenecký fond pro zákon

a pořádek (LOTFA).

„Veškeré fondy jsou dlouhodobě považovány za hlavní a nejdůvěryhodnější zdroje podpory v regionu. Mezinárodní společenství i afghánští partneři je respektují pro jejich transparentnost, efektivitu vynakládání prostředků i snahu o udržitelnost všech aktivit,“ poznamenal Petříček. Projekty, které Česko podporuje, se zaměřují také na řešení migrace. Jejich cílem je totiž snížit motivaci afghánských občanů k emigraci a naopak vytvářet příznivé prostředí pro návrat migrantů zpět do země.

Česká republika poskytování pravidelné podpory bezpečnosti a rozvoje Afghánistánu schválila vládním usnesením z června 2016. Částka má být hrazena jako plánovaná položka rozpočtu, neznamená proto žádné zvýšené finanční nároky.