3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (6.10.2020)

Začátek nového týdne na trzích podpořily zprávy o zlepšení zdravotního stavu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který dokonce již opustil nemocnici a podle všeho se cítí mnohem lépe. Zprávy podpořilo všeobecné přesvědčení investorů, že fiskální balíček by mohl být brzy na cestě a začali se tak vracet do rizikovějších aktiv. Na devizových trzích se dařilo euru, které využilo nižších rizik na finančních trzích a zpevnilo k 1.18.

Lepší Trumpův zdravotní stav podpořil akcie

Americký prezident Donal Trump po třídenním pobytu opustil vojenskou nemocnici a po vylepšení zdravotního stavu by se měl pomalu vracet do práce. To kritizují přední doktoři z USA kvůli jeho možné infekčnosti a podle doktorů by měl zůstat ještě několik dní v karanténě. Akciovým trhům však včerejší zprávy stačily k tomu, aby se vrátily k růstu a podpořily návrat optimismu na trhy. Ten se odrážel také na výnosech z amerických dluhopisů, které rostly na nejvyšší úrovně od června. Peníze z bezpečných aktiv se tak začínají přesouvat zpět do akcií FAANG, u kterých jsme si prošli korekcí mohutného ocenění. Dobrá nálada investorů také podporuje důvěru v dosažení fiskálního stimulu, kolem kterého se točí svět na Wall Street už 3 měsíc a dnes by mohl jeho potřebu připomenout ve svém projevu guvernér FEDu Jerome Powell.

Ropa WTI je zpět nad 39 dolary

Všeobecný návrat pozitivního sentimentu na finančních trhy pomohl ropě zpevnit nad 39 dolarů za barel, což podpořil také technický odraz od třítýdenních minim. Zároveň největší ropná společnost v Norsku uzavřela kvůli stávce ropné pole v Severním moři, což by mohlo znamenat pokles nabídky na trhu, kterému ještě minulý týden hrozilo, že bude přezásobený. Situace na trhu se tak opět velmi rychle mění, ale i přesto nemá aktuální změna fundamentu příliš velkou šanci změnit aktuální sentiment na trhu, kde by ropa neměla výrazněji růst nad 40 dolarů za barel. Návrat pozitivního sentiment na trhy však může ropě krátkodobě pomoci, což by mohl podpořit aktuálně slabší americký dolar.

WHO: Koronvirem se nakazilo 10 % populace

Světová zdravotnická organizace přišla se zprávou, že se koronavirem nakazila již desetina populace, což by znamenalo přibližně 750 milionu lidí. Oficiální čísla mluví o 35 milionech po celém světě, kteří byli testováni pozitivně na covid-19. Průběh nemoci je u většiny nakažených velmi mírný s minimálními příznaky a někdy i zcela bez příznaků, což znamená, že většina lidí nemusí ani zaregistrovat, že jsou nakaženi koronavirem, pokud nejdou na test. V České republice včera opět přibylo přes 3000 nakažených a situace se s příchodem karanténních opatření stále nelepší. Hranici 3000 překonalo včera také sousední Německo.