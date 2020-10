José Mourinho stal globálním ambasadorem XTB - rozhovor s Omarem Arnaoutem, generálním ředitelem XTB

1. Je to už několik let od vaší poslední kampaně s ambasadorem globální značky. Proč jste se rozhodli vrátit k tomuto konceptu?

Značka XTB je silně uznávaná po celém světě a jsme si vědomi toho, jak důležitou roli sehráli naši bývalí ambasadoři značky při dosahování tohoto cíle. Za posledních pár let jsme se soustředili na další oblasti našeho podnikání, jako je technologický rozvoj, rozšíření nabídky našich produktů a silná optimalizace mnoha našich základních procesů. Na tyto oblasti se budeme i nadále zaměřovat, ale také věříme, že nyní je ten správný čas opět spolupracovat s dalším skvělým ambasadorem značky, tentokrát s jedním z nejúspěšnějších fotbalových manažerů v historii sportu, s José Mourinhem.

2. Mads Mikkelsen byl herec, v roce 2020 jste podepsali partnerství s renomovaným fotbalovým manažerem. Máte pocit, že svět fotbalu lépe koresponduje s XTB nebo byl tento výběr motivován většinou marketingovými faktory?

Jsem přesvědčen, že existuje mnoho podobností mezi úspěšným fotbalovým manažerem a úspěšným investorem. Měli byste mít strategii, která Vám dává vyšší pravděpodobnost dosažení úspěchu než porážky, ale měli byste být připraveni tuto strategii přizpůsobit i podle okolností. Měli byste být také disciplinovaní a psychicky silní, protože podobně jako v případě řízení fotbalového týmu jsou ztráty v obchodování součástí procesu, ale klíčové je poučit se z těchto zkušeností a vrátit se lepší a silnější.

3. Proč jste si vybrali José Mourinha za globálního ambasadora XTB?

To, že jsme si vybrali José Mourinha za našeho nového ambasadora značky, pro nás nebylo žádnou náhodou. José je vítěz a ztělesňuje mnoho věcí, které by mnozí z nás chtěli v životě dosáhnout. Jako společnost každý den velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom našim zákazníkům poskytovali nejlepší kvalitu služeb, podpory a technologií k dosažení jejich úspěchu. Tak jako José i my děláme vše pro to, abychom v tom, co děláme, byli nejlepší na světě.

José Mourinho je portugalský profesionální fotbalový manažer, který je považován za jednoho z největších a nejvíce oceňovaných manažerů, a který získal 25 seniorských trofejí, včetně čtyřnásobného vítěze World’s Best Club Coach. Získal domácí titul v rekordních čtyřech různých zemích (Portugalsko, Anglie, Itálie a Španělsko). Mourinho je také jedním z pouhých tří manažerů, kteří dvakrát vyhráli Ligu mistrů UEFA se dvěma kluby, FC Porto v roce 2004 a Inter Milán v roce 2010.

José Mourinho zahájil svou kariéru jako záložník, ale rychle se rozhodl vstoupit do manažerské sféry a začít jako tlumočník. Benfica SL a Uniao de Leiria byly prvními týmy, které řídil. Pokračoval ve své úspěšné kariéře v FC Porto, prvním týmu, se kterým vyhrál národní ligu a Ligu mistrů UEFA. Po prvních letech v Portugalsku se José přestěhoval do Anglie, kde vyhrál dva po sobě jdoucí národní tituly s Chelsea. Ve své kariéře pokračoval v Itálii, kde vyhrál svou druhou Ligu mistrů UEFA s Inter Milán společně se dvěma národními šampionáty se stejným klubem. Po dvou letech podepsal smlouvu s Realem Madrid, kde strávil tři sezóny vyhráváním všech nejdůležitějších trofejí - španělské ligy, poháru a superpoháru. Po tomto období se vrátil do Chelsea a potřetí vyhrál Premier League, později se přestěhoval do Manchesteru United. Od listopadu 2019 pracuje José Mourinho jako hlavní trenér Tottenhamu Hotspur.

4. Měla globální pandemie nějaký vliv na kampaň s José Mourinhem?

Příprava úspěšné marketingové kampaně je dlouhý a často náročný proces a globální pandemie určitě nepomohla v usnadnění tohoto procesu. Na druhé straně, díky José Mourinhovi a jeho týmu, spolu s velmi tvrdou prací našeho týmu v XTB, jsme byli schopni mít připravenou kampaň s nejvyšší kvalitou materiálů bez větších prodlev.

5. Co bude hlavním cílem XTB během kampaně s José Mourinhem?

Naše zaměření se za posledních pár let nezměnilo a zůstane nezměněno, přičemž naším cílem je být nejen jedním z největších brokerů v Evropě, ale i na světě. V této chvíli také čekáme na získání licence v Jihoafrické republice a v jedné asijské jurisdikci, kde doufáme, že s podnikáním začneme v průběhu následujících měsíců. Navíc, vždy jsme byli v podvědomí s naší CFD nabídkou, ale před dvěma lety jsme se rozhodli představit do naší nabídky reálné akcie a ETF, což je oblast, kterou bychom chtěli v příštích letech výrazně rozvinout a doufáme, že se staneme jedním z předních poskytovatelů obchodování s akciemi na světě. To je jeden z důvodů, proč jsme spustili naši nabídku obchodování akcií bez komisí, kterou, doufáme, ocení jak naši současní, tak i noví zákazníci.

6. Můžete poskytnout více informací o nabídce 0% poplatků při obchodování s fyzickými akciemi, kterou XTB představilo?

Před dvěma lety začalo XTB nabízet fyzické akce a ETF a zájem o naši nabídku měsíc po měsíci rostl s velmi dynamickým nárůstem objemu obchodů.

Tento dynamický růst nás podnítil ke zdokonalení naší nabídky možnosti nákupu a prodeje akcií bez nutnosti placení komisí až do hodnoty 100 000 EUR. Naši klienti budou mít možnost investovat do akcií ze 16 největších světových burz včetně NYSE, Börse Frankfurt a dalších. Budou mít přístup k nabídce akcií a ETF prostřednictvím naší vlastní obchodní platformy xStation, která je podle nás v současnosti jednou z nejlepších obchodních platforem na světě.

7. Jedním z pilířů XTB jsou technologie. Jaké jsou Vaše plány v této oblasti?

V této chvíli společnost XTB zaměstnává ve svém IT oddělení více než 120 lidí a technologický rozvoj je jedním z hlavních důvodů, proč jsme se v posledních letech rozvíjeli tak dynamicky. Neumím si představit naše podnikání bez přístupu k našim vlastním obchodním platformám xStation a xStation Mobile. Potřeby klientů z roku na rok dynamicky rostou a my musíme dbát na to, abychom rostli dynamickým tempem a abychom zajistili splnění všech potřeb našich klientů. Smysluplným aspektem našeho růstu je také automatizace a optimalizace mnoha našich procesů, abychom zajistili, že jsme schopni našim zákazníkům poskytovat služby nejvyšší kvality bez jakýchkoliv časových omezení. Z obchodního hlediska je pro nás také velmi důležité rozhodovat se spíše na základě velkých dat, než na základě víry a jeden z klíčových prvků našeho růstu v posledních letech byl postaven na informacích poskytnutých týmem, který sbírá a vyhodnocuje data. Ten nám pomohl dělat přesnější a inteligentnější rozhodnutí v každém aspektu našeho podnikání. V zásadě je nespočet prvků, které jsme vyvinuli a vylepšili v posledních letech a které plánujeme rozvíjet i v dalších letech.

8. Jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje doslova všechny druhy podnikání, je koronavirus. Ovlivnila pandemie negativně Vaše podnikání, nebo ho spíš posunula vpřed?

Jsme internetová společnost poskytující online služby, tedy pandemie neměla negativní vliv na naše podnikání. Na druhé straně pandemie způsobila velmi dynamické pohyby na trzích, které podpořily vyšší zájem o naše služby a také vyšší objemy obchodování. Tyto prvky nám umožnily otevřít více nových účtů v první polovině roku 2020, než za poslední dva roky a také nám umožnily dosáhnout nejvyšší čistý zisk v historii společnosti.