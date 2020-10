Trump vs. Biden na současných trzích. Kdo z nich bych prospěl (nejen) dolaru?

Zatímco konec minulého týdne se nesl ve znamení rizikově averzní nálady, začátek toho aktuálního přinesl jistou úlevu. Dolar oslaboval, akcie po většinou rostly a dlouhý konec americké výnosové křivky se dostal až na svá pětitýdenní maxima.

Pokud bychom chtěli hledat důvody transformace risk-off nálady na risk-on, můžeme si vypůjčit včera zřejmě nejcitovanější zprávu o propuštění amerického prezidenta Trumpa z nemocnice. To je podle nás pozitivní informace, ale nepovažovali bychom ji za jediný důvod optimismu. Tím dalším mohla být nová vlna nadějí na dosažení shody hlavních amerických stran na rozšíření fiskální podpory. My jsme i v tomto směru stále spíše skeptičtí.

Zaměříme-li na akciový trh v souvislosti s americkými prezidentskými volbami, vypíchli bychom několik bodů. Mnozí z vás si vzpomenou, že v roce 2016 po zvolení Donalda Trumpa rostly v podstatě všechny třídy aktiv. Akcie profitovaly z vidiny fiskální podpory, ať už z hlediska výdajů, tak nižších daní, sílila ropa, dolar zpevňoval a výnosy bondů stoupaly. Trump byl tehdy z tržního hlediska jednoduše vyhodnocen jako ta lepší varianta. Současný sentiment však naznačuje, že trhům o něco více sedí Biden. Alespoň prozatím.

Klíčovou roli hraje vidina jasné převahy demokratického kandidáta, které by zajistila povolební období relativního klidu bez tahanic navázaných například na formu odevzdávání hlasů v koronavirové době. Platí, že čím čistší vítězství, tím vyšší pravděpodobnost klidnějšího vývoje nahrávajícího rizikovým aktivu. Tak by se alespoň v souhrnu dal popsat většinový názor mezi analytiky a portfolio manažery, který tento týden prezentovala agentura Bloomberg. Vypadá to tak, že všichni jako by zapomněli na možnost, že by Bidenovo vítězství přineslo zvýšení daní či mnohem striktnější regulace…

Vraťme se ale do současnosti. Včerejší vývoj amerických dluhopisů přinesl nárůst dlouhého konce výnosovky. To by mělo jít ruku v ruce s výhledem ekonomické obnovy, samozřejmě s otázkou, kolik času zabere návrat minimálně zpět na předkoronavirovou úroveň. Například podle šéfa chicagské pobočky Fedu Charlese Evanse se americká ekonomika dostane do předpandemické kondice do konce příštího roku. Míra nezaměstnanosti by se přitom měla dostat na 4 % během roku 2023, přičemž přestřelení 2% tempa růstu cen, jak nastavuje aktuální strategie měnové politiky Fedu, se dočkáme až po roce 2023. To je ostatně v souladu s předpokladem centrální banky, že k přesahu inflace nad původní 2% inflační cíl (a udržení se nad ním) bude nejprve potřeba dosažení plné zaměstnanosti.

Včerejší pohyb dlouhého konce měl ale ještě jeden možný důvod, a to v podobě informace o navyšování otevřených čistých short pozic fondů u americký dluhopisů s delším dobou splatnosti. Například u 30letého instrumentu dosahují shorty v procentuálním vyjádření otevřených pozic více než 15 %, což jsou téměř historická maxima.

Postupné napřimování americké výnosové křivky by mělo jít ruku v ruce s pozvolnou ekonomickou obnovou, kde by navíc – alespoň z dnešního pohledu – měla sehrát roli i výše zmiňovaná vidina fiskální podpory umocněná odhadovanou volební převahou Bidena nad Trumpem. Na druhou stranu, Fed se jasně vyslovil, že je potřeba co nejvíce uvolnit americké měnové podmínky, což lze udělat nejen skrze kurzovou složku, ale především úrokovou s důrazem právě na dlouhodobé sazby. Jestliže bychom byli svědky citelnějšího nárůstu dlouhého konce americké výnosovky, vyjádření, jako bylo to včerejší od šéfky clevelandské pobočky Fedu Loretty Mesterové o tom, že by se Fed v rámci programu QE měl zaměřit i na instrumenty s delší dobou splatnosti, by nemusela být zas tak ojedinělá.

Posledním aktivem, na které se zaměříme, je dolar. Včerejší den, a jak se prozatím zdá tak i ten dnešní, nepřinese zeleným bankovkám velké plusové body. Tomu nahrává sentiment naladěný směrem k riziku, přičemž nepůsobí ani zmiňovaný nárůst dlouhého konce americké výnosové křivky. V tomto případě totiž platí, že kurzy reagují mnohem citlivěji na posuny konce krátkého, který je však pevně ukotven akomodativní měnovou politikou Fedu.

Pokud bychom chtěli spekulovat o dopadech amerických voleb na dolar, zaměřili bychom se primárně na oblast mezinárodního obchodu. Jasné Trumpovo vítězství bychom proto spojili s posílením americké měny založeném na trendu, který americký prezident nastavil během posledních čtyř let, viz obchodní spory s Čínou. U Bidena bychom sice nečekali, že například u Číny zruší vše, co Trump zavedl. I tak by ale mohlo dojít na obchodní uvolnění, což by se projevilo v o něco slabších zelených bankovkách.

V rámci současné situace bychom pak u dolaru poukázali na jednu zajímavost. Podle dat CFTC je aktuálně otevřené množství čistých short pozic na USD vůbec nejvyšší v době měsíc před volbami, a to od roku 2000. Poslední čísla ukázala snížení objemu shortů, které mimochodem může vysvětlit posílení dolaru z konce září. Podle nás se dá předpokládat, že tyto sázky budou s blížícími se volbami slábnout a dostanou se tak více do neutrální pozice. I to by mohlo následně zafungovat minimálně jako případná brzda tlaků na slabší dolar, jak je – ve vyjádření dolarového indexu – vidíme v prvních dvou dnech aktuálního týdne.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1778 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 93,43 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1708 do 1,1826 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,10 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,98 až 27,20 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,87 až 23,09 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.