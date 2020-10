Plzeň má sdílené bydlení, propojí generaci seniorů a mladých lidí

Interiéry sdíleného bydlení (foto: M. Pecuch)

Město Plzeň nechalo upravit dva byty v domě na adrese Veleslavínova 26, a to pro takzvané sdílené bydlení. Jeden z bytů poslouží k bydlení seniorů a druhý mladým lidem, kteří opouští dětský domov. Mezi klienty jednotlivých bytů by měla vzniknout spolupráce, kdy zejména mladí lidé budou pomáhat seniorům s některými potřebami, jako například s úklidem, nákupem a podobně. Dispozici bytů nechalo město upravit po dohodě s Domovinkou, organizací poskytující sociální služby, a Obytnou zónou Sylván tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám obyvatel.

„Propojit tímto způsobem generaci seniorů a mladých lidí považuji za skvělý záměr. Zvlášť, pokud přihlédneme k tomu, že jde o mladé lidi z dětských domovů bez rodinného zázemí. Přál bych si, aby tento projekt pomohl k tomu, že se mezi klienty vytvoří úzké vazby a vztahy. Obohatí to tak obě strany,“ uvedl primátor Martin Baxa.

„Staveniště jsme předali v květnu letošního roku, kdy také začala kompletní rekonstrukce. Oba byty byly v havarijním stavu, proto se musela vyměnit okna, strhnout podlahy až na konstrukci stropu a znovu je vybudovat, všechny stěny musely být seškrabány, vyštukovány a vymalovány. Dále se měnily rozvody vody a kanalizace, bylo vybudováno etážové vytápění, upravena byla dispozice bytů, byly osazeny nové kuchyňské linky a vystavěny nové koupelny,“ přiblížil David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem, pod jehož vedením se projekty realizují.

Kvůli zachování historického vzhledu domu byly dřevěné vstupní dveře repasovány. Byty byly nadstandardně vybaveny zařizovacími předměty a nábytkem. V kuchyních byly osazeny indukční desky, vestavěné trouby a vestavěné myčky, pro lepší komfort byly dodány i mikrovlnné trouby. Do prádelen byly nainstalovány pračky se sušičkou. V chodbě bytů byly umístěny vestavěné skříně pro zvýšení kapacity úložných míst. Celkové náklady na úpravu obou bytů byly 5,284 milionu korun s DPH.

Každý z bytů má 5 samostatných pokojů, všechny tyto pokoje jsou neprůchozí a zajišťují tak budoucím klientům soukromí. V bytech je dále společenská místnost s kuchyňským koutem, dvě koupelny, dvě toalety a prádelna. Byt v prvním patře domu bude obsazen aktivními seniory a bude v nájmu Obytné zóny Sylván a. s. Byt ve druhém patře bude obsazen mladými lidmi, kteří začínají svůj samostatný život po opuštění dětského domova. Tento byt bude v nájmu Domovinky – sociální služby, o. p. s.

Veleslavínova 26 (foto: M. Pecuch)

„Od září máme byt v nájmu a je to necelý rok, co jsem myšlenku využití mladých lidí z dětských domovů vypustila do světa. Moc děkuji městu, s jakou rychlostí se celého projektu ujalo. Díky lidem na správném místě jsme celý projekt společně dopilovali do současné podoby. Propojovat generace je totiž velmi důležité, zvláště v dnešní složité době. Pevně doufám, že se obě patra vzájemně propojí a budou si pomáhat, radit nebo jen spolu trávit volný čas. My v Domovince také věříme, že do našeho kolektivu získáme nové síly, kterým poskytneme nejen krásné bydlení, ale i mentora, který jim bude nejen pomocníkem při vstupu do samostatného života, ale třeba i kamarádem,“ řekla Bohumila Hajšmanová, ředitelka Domovinky – sociální služby, o. p. s.

Dne 24. srpna 2020 Rada města Plzně schválila nájem bytů pro obě organizace za zvýhodněné nájemné s tím, že Domovinka bude moci dávat jednotlivé pokoje do podnájmu výhradně osobám, které opouští dětský domov z důvodu dosažení zletilosti a jsou ochotny pracovat v sociálních službách. Obytná zóna Sylván bude uzavírat podnájemní smlouvy výhradně se seniory (občany ve věku od 60 let) s tím, že konkrétní podnájemce bude vždy vybírat bytový odbor magistrátu.

Text: Eva Barborková

