Instagram patří po deseti letech od svého vzniku mezi nejpopulárnější sociální sítě dneška. Počet tuzemských uživatelů této sítě dosáhl zhruba 2,9 milionu uživatelů. Stejně jako ve zbytku světa, i v ČR tvoří největší uživatelskou základnu (60 %) lidé od 18-34 let, dominují hlavně ženy. Vyplývá to mimo jiné z údajů průzkumu AMI Digital Index, který pátým rokem sleduje novinky a trendy v používání sociálních sítí. Z původně specializované sociální sítě je dnes platforma s více než 1 miliardou aktivních uživatelů po celém světě. V úterý 6. 10. oslaví desetileté výročí od svého vzniku.

Z aplikace o whisky jednou z nejprogresivnějších sítí

Původně Instagram vychází z aplikace Burbn, kterou vytvořil Kevin Systrom v roce 2009. Uživatelé zde mohli sdílet fotky zaměřené na whisky a burbon. Dne 6. října 2010 byl oficiálně spuštěn Instagram a jen za první den se mu povedlo nakulmovat 25 000 uživatelů. Koncem prvního týdne měl přes 100 000 stažení a v polovině prosince se počet uživatelů dostal na 1 milion. Dnes má miliardu aktivních uživatelů po celém světě. “Obliba Instagramu stále dynamicky roste, denně zde aktivně tráví čas půl miliardy lidí, každý průměrně přes 50 minut. Stal se tak druhou nejvíce denně využívanou sítí a šestou nejpopulárnější sítí světa. V Čechách, pokud nepočítáme specifický YouTube, mu patří druhé místo hned po Facebooku. Ten naopak v posledních letech, co se týče počtu uživatelů a jejich aktivity, spíše klesá,” přibližuje boom Instagramu Vladan Crha, ředitel AMI Digital.

Přechod pod Facebook

První zájem o koupi Instagramu projevil v roce 2011 neúspěšně Twitter. V dubnu roku 2012 začal Instagram fungovat na Andoridu a jen během prvního dne si jej stáhlo přes 1 milion lidí. V této době měl už více než 27 milionů uživatelů jenom na Apple platformě. Ten samý měsíc Mark Zuckerberg nabídl zakladateli Instagramu Kevinu Systromovi, 1 miliardu dolarů s tím, že by se Instagram stal součástí Facebooku, ale zůstal by spravovaný nezávisle. Systrom souhlasil. “Facebook měl dobrý důvod Instagram odkoupit nejen kvůli mladší cílovce, ale především kvůli jeho reklamnímu potenciálu. Jen za minulý rok měl Instagram zisk 20 miliard dolarům z reklamy. Předpokládá se, že do konce roku 2020 bude mít 30 % podíl na celkovém zisku z reklamy ve skupině Facebooku,” dodává Crha.

Stories jako nejpopulárnější formát všech sítí

Podle dat AMI Digital roste v Čechách obliba Instagramu každým rokem. Mezi jeho nejpopulárnější funkce aktuálně patří formát Stories. “Stories jsou populární formát okopírovaný od Snapchatu, který zaujal uživatele nejen na Instagramu, ale i na Facebooku. Podle AMI Digital Indexu roste užívání a obliba stories u tuzemských uživatelů nejrychleji ze všech dostupných formátů a sítí. Na celém světě se denně zveřejní více než 500 milionů InstaStories,” doplňuje Kateřina Marešová, Strategy Director AMI Digital. Denně se na Instagramu zveřejní v průměru 95 milionů fotografií a videí a tlačítko „like“ je průměrně zmáčknuto 4.2 miliardkrát za den.

· 21. října 2009: Kevin Systrom začíná pracovat na projvektu Burbn.

· 19. května 2010: Mike Krieger se připojil k projektu Burbn.

· 6. října 2010: Spouští se Instagram

· 12. prosince 2010: Instagram má 1 milion uživatelů.

· 11. ledna 2011: Přidání hashtagů.

· 21. března 2011: První celosvětový InstaMeet.

· 3. srpna 2011: 150 milionté nahrání fotografie

· 20. září 2011: Představení verze 2.0 se čtyřmi novými filtry a dalšími funkcemi.

· 26. září 2011: Instagram má 10 milionů uživatelů

· 3. dubna 2012: Instagram je dostupný na Androidu.

· 9. dubna 2012: Facebook kupuje Instagram.

· 30. dubna 2012: Instagram má 50 milionů uživatelů.

· 26. července 2012: Instagram má 80 milionů uživatelů.

· Listopad 2012: Instagram spouští limitovaný webový interface.

· 11. prosince 2012: Verze 3.2 s novým filtrem.

· 21. prosince 2012: Verze 3.4.1 přináší 25 jazyků.

· Únor 2012: Instagram má 100 milionů uživatelů.

· 2. května 2013: Představení funkce označování na fotografiích.

· 20. června 2013: Představení videí.

· 12. prosince 2013: Představení Instagram Direct.

· Prosinec 2014: Instagram má 300 milionů uživatelů.

· 22. října 2015: Spuštění bumerangu.

· Červen 2016: Instagram má 500 milionů uživatelů.

· 2. srpna 2016: Spuštění Instagram Stories.

· 15. prosince 2016: Instagram má 600 milionů uživatelů.

· 22. února 2017: Představení více fotografií v jednom příspěvku.

· Červen 2018: Instagram má 1 miliardu uživatelů.

· 20. června 2018: Představení IGTV.

· 15. květen 2020: Facebook kupuje Giphy a integruje ho do Instagramu

· Červenec 2020: Spuštění Instagram Reels.

AMI Digital Index 2020

Kvantitativní výzkum provedený pro AMI Digital agenturou STEM/MARK zkoumal znalost a užívání sociálních sítí a důvěru médiím v ČR. Letos proběhl již čtvrtý ročník tohoto průzkumu. Sběr dat je realizován formou online dotazníku na reprezentativním vzorku 507 osob ve věku 15-59 let s rovnoměrným zastoupením věkových skupin, regionu a pohlaví. AMI Digital Index 2020 zároveň srovnává data od roku 2016.