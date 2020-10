Souhrn 5.10. - Trump bude asi OK a to vrací do pozic rizikový apetit, podporou také doporučení MMF, dolar silně oslabuje, což svědčí komoditám

Diskuze a názory uživatelů na téma: Souhrn 5.10. - Trump bude asi OK a to vrací do pozic rizikový apetit, podporou také doporučení MMF, dolar silně oslabuje, což svědčí komoditám

Na dané téma nejsou žádné názory.