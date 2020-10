MMF: Vlády by měly navýšit své investice pro pomoc ekonomikám a tvorbu nových pracovních míst. Investice 1% HDP vytvoří 7 - 33 miliónů pracovních míst

MMF vyzval světové vlády k navýšení jejich investiční aktivity pro zvládnutí koronavirové krize. Podle analytiků fondu by investice v rozsahu cca 1% HDP v rozvinutých a rozvíjejících se ekonomikách dokázaly vytvořit přímo až 7 miliónů pracovních míst případně něco mezi 20 - 33 milióny při započtení vedlejších efektů.Navýšení investic o 1% HDP by podpořilo obecnou důvěru a přispělo během 2 let k růstu HDP o 2,7%, privátních investic o 10% a zaměstnanosti o 1,2% pokud by investice byly kvalitní a pokud by růst zadlužení neoslabil reakci privátního sektoru na takovou stimulaci.Růst fiskálních investic by byl důležitým signálem snahy vlády, který by měl podpořit investice privátního sektoru. Příznivé jsou také mimořádně příznivé úrokové podmínky na trhu.Podle MMF by veřejné investice měly jít především do zlepšení zdravotní sociální péče, obecné digitalizace a ochrany životního prostředí.