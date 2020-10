Co v tomto týdnu sledovat na komoditách?

Komoditní trhy vykázaly ztráty dle Bloomberg komoditního indexu už 4 z posledních 5 týdnů. Investoři se obávají zpomalení oživení po jarním hospodářském propadu. Vyhlídky globální ekonomiky se s nastupující druhou vlnou koronaviru zhoršily. V tomto týdnu je na programu mnoho zajímavých událostí, které by obchodníci neměli opomenout. V USA pokračuje jednání o fiskálním stimulu, který by mohl zlepšit náladu nejen na komoditách. Pod drobnohledem zůstane také zdraví amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se léčí s koronavirem.

Obchodníky se zlatem bude zajímat zápis z posledního zasedání Fedu, který bude zveřejněn ve středu. Koho zajímá ropa, toho by neměl minout čtvrteční výhled dění na ropných trzích OPEC. Na zemědělských komoditách by se měl projevit páteční WASDE report a hrozbu stávek v čilských dolech na měď budou v tomto týdnu sledovat obchodníci s průmyslovými kovy.

Cena zlata se v posledních seancích horko těžko vyšplhala zpět k úrovni 1900 dolarů za unci. Další korekci předchozích ztrát však zlato stále odmítá. Očividně bojuje s americkým dolarem, který přes určité oslabení v minulém týdnu zůstává na silnějších úrovních, než kde se nacházel v průběhu srpna a září. Vzhůru by mu v tomto týdnu mohla pomoci dohoda o dalším fiskálním stimulu americké vlády a také zápis z posledního zasedání Fedu, který bude zveřejněn ve středu ve 20. hodin. Záznam diskuze členů FOMC by mohl přinést detaily o podmínkách, které by vedly ke zvýšení sazeb dle nového přístupu banky k inflaci. Mohli bychom se také dozvědět, zda se diskutovalo o dalším nákupu aktiv.

Vývoj ceny Zlata za poslední měsíc (v USD/oz). Zdroj: Bloomberg