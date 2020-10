Krize nekrize, byty jdou na dračku

Češi navzdory krizi utrácí

I přesto, že je česká ekonomika v útlumu v důsledku epidemie koronaviru, sjednali si Češi od začátku roku hypotéky v celkovém objemu 150 miliard korun a je tak atakován historický rekord z roku 2016, kdy si Češi za celý rok půjčili v bankách na nemovitosti 225 miliard korun.

Banky letos v srpnu poskytly svým klientům 6868 hypoték v celkovém objemu 19,2 miliardy korun, což znamená nejsilnější srpen v historii měření ukazatele Fincentrum Hypoindex, které probíhá od roku 2003.





Třetina bytů na investici

Přibližně třetinu z celkového počtu prodaných nových bytů přitom představují byty pořizované na investici. Existují ale rozdíly mezi jednotlivými projekty. Největší zájem o investiční byty je v širším centru Prahy s dobrou dopravní dostupností. U takových projektů podíl investičních bytů dosahuje až 40 %.

Investiční byty nakupují nejčastěji soukromí investoři, většinou se jedná o Čechy. Mezi cizinci pak převažují Slováci a Rusové. Co se týče dispozic, mají investoři největší zájem o dvoupokojové, případně jednopokojové byty, v poslední době ale investoři kupují i větší byty. Do budoucna developeři očekávají zvýšenou poptávku rovněž ze strany institucionálních investorů, jako jsou fondy nebo banky.

Ne zdaleka ve všech případech se ale jedná o byty financované hypotečním úvěrem. U developera Central Group, který je největším pražským developerem, Skanska Reality a Trigema bylo v letošním prvním čtvrtletí celých 45 % kupovaných bytů financováno z vlastních zdrojů kupujících.





Bezpečná ochrana peněz proti inflaci

Stále více Čechů vnímá investici do nemovitosti jako jeden z mála bezpečných a racionálních způsobů, jak zhodnotit své životní úspory. Aktuální podmínky na tuzemském trhu, kdy míra inflace stabilně přesahuje tři procenta, zatímco zhodnocení na bankovních depozitech se blíží nule, podněcují k investicím do aktiv, které neztrácí hodnotu a jejichž cena naopak s rostoucí inflací roste. Jinými slovy, zatímco reálná hodnota našich peněz na účtu v bance klesá, při investici do nemovitosti je tomu přesně naopak.

Lidé si také uvědomují, že se nemohou spoléhat na stát, kdy do budoucna může být velkým problémem dosud nereformovaný státní důchodový systém a nákupem vlastního bydlení nebo investiční nemovitosti se tak připravují na důchod.





Vývoj cen nových a starších bytů (2.Q 2008 = 100)

Zdroj: Databáze časových řad ARAD České národní banky





Ceny nových bytů za posledních 12 let vzrostly téměř o 60 %, u starších bytů to bylo téměř o 50 %, což i se započtením 3-4 letého období velmi mírného poklesu cen po ekonomické krizi v letech 2008-9 znamená průměrný roční růst okolo 5 % u nových bytů a lehce přes 4 % u starších bytů.

Pokud bychom se podívali na aktuální ceny pražských novostaveb, pak se v srpnu zastavila cena za metr čtvereční na částce 119 765 Kč m2. Oproti loňsku je to o 11 191 Kč za m2 více, což představuje nárůst o 10,7 %. Takový růst překonává míru inflace, která byla v srpnu na úrovni 3,3 %, více než s přehledem.





Příznivé podmínky

Ke zvýšené poptávce po rezidenčních nemovitostech přispívají v současné době také příznivé podmínky na hypotečním trhu v podobě nízkých úrokových sazeb z hypoték, kdy průměrná sazba již pět měsíců v řadě klesá a aktuálně se pohybuje okolo 2,11 % p.a.

Nákupy nemovitostí podporuje i zrušení daně z nabytí nemovitosti, které poslanci definitivně potvrdili 15. září a 18. září jej podepsal také prezident. Významným faktorem rostoucího zájmu o investice do nemovitostí je také stále velmi nízká míra nezaměstnanosti v Česku.

Žádná bublina

Vývoj realitního trhu v době koronavirové nám zatím ukazuje, že o žádné realitní bublině zatím nemůže být řeč. Na realitním trhu i nadále působí dlouhodobé faktory jako nedostatečné nabídka bytů, vysoké ceny projekčních a stavebních prací, jakož i zdlouhavé povolovací procesy, které znamenají, že ceny kvalitních bytů v dobrých lokalitách budou pravděpodobně i nadále stoupat, a to v řádu jednotek procent.

Nákup kvalitní nemovitosti zůstává tedy i nadále dobrou volbou. Drobní investoři, kteří ale chtějí investovat menší částku namísto nákupu nemovitosti, mohou využít zajímavé možnosti investování do úvěrů, které jsou právě nemovitostmi zajištěny.