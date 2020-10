Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2020

V údajích o hospodaření obcí a krajů za měsíc srpen jsou významně promítnuty nařízená opatření vlády, která měla zabránit nekontrolovatelnému šíření onemocnění COVID-19 od března tohoto roku a zároveň i následné vzniklé dopady na ekonomiku.

Na příjmové straně rozpočtů obcí a krajů se ekonomické dopady nejvíce projevily v části daňových příjmů, které proti srovnatelnému období výrazně klesly. Nicméně v celkovém pohledu se objem příjmů ve srovnání se srpnem loňského roku zvýšil. Tento růst je způsoben především zvýšením transferů, které nahradily propad daňových příjmů.

Na výdajové straně rozpočtů územně samosprávných celků došlo k růstu především u běžných výdajů a konkrétně u neinvestičních transferů. Tato skutečnost ve vazbě na pokles příjmů vedla k výraznému snížení salda hospodaření obcí a krajů.

Ke konci srpna tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti1 celkové konsolidované příjmy ve výši 403,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 383,6 mld. Kč. Proti stejnému období minulého roku vzrostly celkové příjmy územních rozpočtů o 10,1 mld. Kč a jejich celkové výdaje o 32,2 mld. Kč. Výsledný přebytek hospodaření (19,8 mld. Kč) se proto proti srpnu loňského roku snížil o 22,1 mld. Kč.

Vlastní příjmy územních rozpočtů (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) činily celkem 222,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období minulého roku byly nižší o 22,5 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 190,0 mld. Kč (pokles o 22,1 mld. Kč), kapitálové příjmy dosáhly 4,0 mld. Kč (pokles o 0,5 mld. Kč) a nedaňové příjmy zůstaly proti srovnatelnému období na podobné úrovni, tj. 28,3 mld. Kč.

Transfery přijaté územními rozpočty celkem dosáhly 181,2 mld. Kč, proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 32,6 mld. Kč. Vyšší růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, jejichž celkový objem dosáhl 162,1 mld. Kč, což bylo o 31,1 mld. Kč více. Na růstu se podílely především transfery poskytované z kapitoly Všeobecné pokladní správy (14,1 mld. Kč), které se proti srovnatelnému období loňského roku zvýšily o 13,6 mld. Kč. Dále za růstem neinvestičních transferů stojí transfery poskytované z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž celkový objem dosáhl 106,4 mld. Kč, což představuje zvýšení o 11,2 mld. Kč.

Objem přijatých investičních transferů dosáhl 19,2 mld. Kč a proti loňskému srpnu se zvýšil o 1,5 mld. Kč. Růst byl vykázán u transferů z kapitoly Státního fondu životního prostředí, z které přijaly obce a kraje 0,7 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč více). Tyto transfery byly určeny primárně na ochranu ovzduší (0,4 mld. Kč) a na Národní program životní prostředí (0,3 mld. Kč).

Běžné výdaje územních rozpočtů činily 314,2 mld. Kč a proti loňskému srpnu byly vyšší o 26,8 mld. Kč. K nárůstu běžných výdajů došlo především v části transferů, které kraje a obce převádějí příspěvkovým a podobným organizacím (o 17,7 mld. Kč). Vyšší růst byl vykázán také v části výdajů na dopravní územní obslužnost (o 3,1 mld. Kč). Kapitálové výdaje dosáhly 69,4 mld. Kč, což bylo o 5,4 mld. Kč více nežli v srpnu minulého roku.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech územních rozpočtů činil v souhrnu 219,4 mld. Kč, tj. o 19,6 mld. Kč více nežli v srpnu 2019.

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 171,7 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 174,8 mld. Kč. Proti stejnému období předchozího roku byly příjmy vyšší o 9,7 mld. Kč a výdaje vyšší o 24,0 mld. Kč. Saldo hospodaření (-3,2 mld. Kč) se proto snížilo o 14,3 mld. Kč.

Vlastní příjmy krajů činily 48,0 mld. Kč, proti srovnatelnému období klesly o 5,6 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 43,6 mld. Kč, tj. o 5,0 mld. Kč méně (pokles inkasa byl vykázán především u daně z příjmu právnických osob (o 3,2 mld. Kč) a daně z příjmů fyzických osob (o 1,5 mld. Kč). Pokles byl vykázán i v části nedaňových příjmů (o 0,4 mld. Kč) a kapitálových příjmů (o 0,2 mld. Kč).

Celkový objem přijatých transferů činil 123,7 mld. Kč, proti srpnu minulého roku byl vyšší o 15,3 mld. Kč. Růst byl vykázán především v části neinvestičních transferů, které dosáhly 115,7 mld. Kč (v srpnu loňského roku 100,8 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši ve výši 98,6 mld. Kč (v srpnu 2019 to bylo 85,0 mld. Kč) a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 6,0 mld. Kč (v srpnu 2019 to bylo 5,0 mld. Kč). Mimo to byly z rozpočtu tohoto resortu uvolněny finanční prostředky ve výši 1,5 mld. Kč na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Přijaté investiční transfery činily 8,1 mld. Kč, proti loňskému srpnu to bylo o 0,4 mld. Kč více. Nárůst se týkal zejména transferů z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (proti loňskému srpnu o 0,3 mld. Kč více).

Běžné výdaje krajů vzrostly o 21,0 mld. Kč a dosáhly 155,2 mld. Kč; zhruba 75 % z objemu běžných výdajů (115,6 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje dosáhly 19,6 mld. Kč (růst o 3,0 mld. Kč).

Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 29,5 mld. Kč, což bylo o 4,8 mld. Kč méně nežli ve stejném období minulého roku.

II. Obce

Obce vykázaly ve sledovaném období celkové příjmy ve výši 236,2 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 213,7 mld. Kč, přebytek rozpočtového hospodaření dosáhl 22,6 mld. Kč. Příjmy vzrostly o 0,8 mld. Kč a výdaje o 8,6 mld. Kč, saldo hospodaření se proto ve srovnání s loňským srpnem snížilo (o 7,9 mld. Kč).

Vlastní příjmy obcí činily 173,4 mld. Kč a proti srovnatelnému období se snížily o 16,9 mld. Kč. Jejich pokles byl způsoben především daňovými příjmy, které dosáhly 146,3 mld. Kč, což bylo o 17,1 mld. Kč méně. Nedaňové příjmy činily 23,3 mld. Kč (o 0,6 mld. Kč více), kapitálové příjmy poklesly o 0,4 mld. Kč proti srovnatelnému období, tj. na úroveň 3,8 mld. Kč.

Transfery přijaté do rozpočtů obcí dosáhly 62,9 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 17,7 mld. Kč více. Rozhodující část tvořily neinvestiční transfery, jejich objem činil 51,2 mld. Kč (nárůst o 16,8 mld. Kč). Investiční transfery činily 11,7 mld. Kč (nárůst o 0,8 mld. Kč).

Běžné výdaje obcí dosáhly 163,8 mld. Kč, proti loňskému srpnu vzrostly o 6,5 mld. Kč. Růst pokračoval také v části kapitálových výdajů, jejichž objem dosáhl 49,9 mld. Kč, což bylo o 2,2 mld. Kč více.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil 187,4 mld. Kč, proti srpnu minulého roku to bylo o 24,3 mld. Kč více.

III. DSO

DSO hospodařily ke konci letošního srpna s příjmy ve výši 2,9 mld. Kč, a výdaji ve výši 2,6 mld. Kč. Proti srovnatelnému období minulého roku vzrostly příjmy o 0,5 mld. Kč a výdaje o 0,6 mld. Kč.

1/ Od poloviny roku 2016 již nedochází k proplácení prostředků z regionálních operačních programů, úloha Regionálních rad regionů soudržnosti nyní spočívá především v kontrole projektů po období udržitelnosti a v postupném ukončování programů. Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje regionálních rad se již týkají pouze provozních výdajů a jsou tedy relativně velmi nízké, přičemž změny mezi jednotlivými měsíci roku se pohybují pouze v řádu jednotek milionů Kč, není již uváděna samostatná kapitola o hospodaření regionálních rad.

2/ Stav finančních prostředků na bankovních účtech vykázaný dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (zahrnuje součet finančních prostředků na těchto účtech: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 231 - Běžné účty fondů ÚSC a 261 - Pokladna).

2020 únor březen duben květen červen červenec*/ srpen září říjen listopad prosinec rok 2020 - vývoj příjmů a výdajů územních rozpočtů od počátku roku (v mil. Kč) územní rozpočty celkem příjmy 99 335,11 162 385,76 191 227,15 240 010,21 313 698,17 403 395,53 výdaje 82 949,07 144 375,35 181 269,39 236 770,78 292 258,84 383 558,61 saldo 16 386,04 18 010,42 9 957,76 3 239,44 21 439,33 19 836,92 stav na BÚ 199 767,43 201 075,11 198 370,83 199 243,27 222 043,04 219 380,04 kraje příjmy 47 609,61 78 649,45 86 405,99 114 567,60 151 071,40 171 659,40 výdaje 39 753,36 73 670,61 83 709,19 113 904,52 138 402,12 174 808,38 saldo 7 856,25 4 978,84 2 696,81 663,08 12 669,27 -3 148,98 stav na BÚ 36 082,99 32 947,54 31 804,62 30 893,79 45 483,46 29 498,87 obce příjmy 52 080,70 85 349,64 106 024,99 127 644,52 166 256,35 236 239,56 výdaje 43 902,53 72 704,08 99 848,43 125 377,03 157 883,60 213 671,48 saldo 8 178,17 12 645,56 6 176,57 2 267,48 8 372,76 22 568,08 stav na BÚ 161 268,54 165 657,49 164 042,96 165 892,50 174 083,71 187 346,25 DSO příjmy 553,00 844,82 1 194,26 1 560,29 2 072,30 2 872,89 výdaje 433,12 695,86 986,86 1 324,16 1 771,33 2 605,14 saldo 119,88 148,95 207,40 236,13 300,96 267,76 stav na BÚ 2 230,71 2 310,11 2 373,85 2 329,77 2 355,06 2 360,48 RRRS příjmy 113,70 118,95 121,30 120,79 144,52 299,00 výdaje 24,78 55,25 68,16 89,84 119,97 220,83 saldo 88,92 63,70 53,14 30,95 24,55 78,17 stav na BÚ 185,19 159,97 149,41 127,22 120,82 174,44

*/ s účinností od 1.1.2015 se výkazy za měsíc červenec nepředkládají

Poznámka: Z důvodu konsolidace, jejímž smyslem je očistit údaje o rozpočtu nebo skutečnosti peněžních operací o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují, je součet na úrovni republiky odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj.obcí a DSO, krajů a regionálních rad.

Příjmové, výdajové a finanční operace, které jsou předmětem konsolidace spolu s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, stanovuje vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

2020 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec změna (+/-) proti stejnému období předchozího roku (v mil. Kč) územní rozpočty celkem příjmy 5 571,17 11 356,96 10 038,86 4 598,27 465,18 10 111,10 výdaje 12 343,93 17 424,41 18 847,17 21 262,21 29 114,09 32 191,08 saldo -6 772,76 -6 067,44 -8 808,30 -16 663,93 -28 648,92 -22 079,99 stav na BÚ 8 635,19 11 298,61 15 323,46 15 756,23 10 097,24 19 594,25 kraje příjmy 3 912,56 7 422,06 6 924,30 8 600,44 10 020,35 9 686,20 výdaje 7 251,61 10 472,33 10 754,99 14 202,83 20 705,55 23 965,05 saldo -3 339,05 -3 050,27 -3 830,68 -5 602,39 -10 685,22 -14 278,85 stav na BÚ -908,99 467,14 1 335,06 749,13 -913,29 -4 816,57 obce příjmy 1 775,28 4 302,75 2 621,51 -3 838,28 -9 153,26 792,66 výdaje 5 437,99 7 480,58 8 362,11 7 187,60 8 848,93 8 637,58 saldo -3 662,71 -3 177,84 -5 740,59 -11 025,89 -18 002,18 -7 844,92 stav na BÚ 9 081,76 10 675,00 13 944,69 15 067,98 11 039,17 24 329,90 DSO příjmy 84,75 103,52 109,41 168,28 347,77 462,53 výdaje 77,85 158,73 207,64 257,96 388,64 556,37 saldo 6,90 -55,22 -98,23 -89,68 -40,88 -93,83 stav na BÚ 440,33 175,48 61,07 -13,95 32,06 74,28 RRRS příjmy 73,82 50,09 39,51 18,43 12,01 138,30 výdaje -5,01 12,37 0,13 8,61 15,97 74,93 saldo 78,83 37,72 39,38 9,82 -3,95 63,37 stav na BÚ 22,09 -19,02 -17,35 -46,91 -60,69 6,64