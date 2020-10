Výjimka pro zaplacené zájezdy do Maďarska bude pokračovat. V Praze se na tom dohodli ministři Petříček a Szijjártó

05.10.2020 / 12:07 | Aktualizováno: 05.10.2020 / 12:10

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček jednal v pondělí 5. října 2020 s ministrem zahraničních věcí Maďarska Péterem Szijjártó. Jedním z hlavních témat byla možnost v případě již zaplacených zájezdů nadále cestovat z Česka do Maďarska pouze s podmínkou negativního testu. Výjimka se týká zájezdů rezervovaných a zaplacených před začátkem září 2020 a začne platit od dnešní půlnoci, a to pro všechny občany zemí V4. Hranice Maďarska jsou jinak pro turisty od začátku září uzavřeny.

„Výjimka pro zaplacené zájezdy platila během září, na říjen ji Maďarsko zrušilo. Povedlo se nám ale s Péterem Szijjártó domluvit, že se znovu obnoví od dnešní půlnoci, a to na celý říjen. Chci mu velmi poděkovat za všechny Čechy, kteří míří třeba do maďarských lázní,“ informoval po jednání ministr Petříček. Výjimka bude zatím platit do konce října, poté ji bude Maďarsko opět vyhodnocovat. „Čeští turisté jsou v Maďarsku vítáni,“ vzkázal české veřejnosti Szijjártó. Podle odhadů cestovních kanceláří se v průběhu října opatření týká několika tisícovek Čechů.

V souvislosti s pandemií jednali ministři také o výsledcích summitu špiček EU v Lublinu a kapacitách výroby potřebných ventilátorů, a to jak na národních úrovních, tak na úrovni EU. Zároveň si vyměnili zkušenosti s dopady koronaviru na nezaměstnanost v ČR i Maďarsku, a to včetně možností, jak růstu nezaměstnanosti čelit. Řeč byla v rámci 90 minutové pracovní snídaně také o migraci, energetickém mixu, spolupráci v oblasti infrastruktury i expanzi českých firem do Maďarska.