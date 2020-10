Jak zapůsobit v nové práci

Pokud získáme novou práci, je co oslavovat. Ale mějme na paměti, že jsme udělali teprve první krok. Záleží na tom, jak se v novém prostředí uvedeme a získáme si své kolegy i nadřízené tak, aby se nám společně dobře pracovalo.

Výběrové řízení do nové práce

Prvotní dojem si o nás ve firmě udělají již během výběrového řízení. Většinou věnujeme hodně času vytvoření svého životopisu a motivačního dopisu, získání dobrých referencí z předchozích zaměstnání, ale neměli bychom zapomínat ani na základní společenské chování a pravidla. Tedy přijít na pohovor včas, vhodně oblečení a upravení, a také být na každé kolo připravení. Příprava zahrnuje jak splnění požadavků, které se po nás chtějí, tak také sepsání si několika otázek, které nás zajímají. Měly by ukázat, že jsme se o firmu zajímali a snažili se najít vše, co je možné. Zároveň by měly vymezit i naše působení a naznačit naše uvažování v rámci pracovního nastavení.

Pozor na sociální sítě

Poměrně nové, avšak zásadní je věnovat se své prezentaci na sociálních sítích. Dnes je již běžné, že zaměstnavatel si na sociálních sítích dotváří obrázek o potenciálních zaměstnancích. „Samozřejmě je v pořádku, že na internetu nebudete mít jen oficiální fotky, ale také rodinné či ze svých koníčků a dovolených. Ale rozhodně by tam neměly být obrázky lechtivé, dehonestující či příspěvky vyjadřující společensky nepřijatelné názory. Myslete na to předem, a pokud si nejste jisti, projděte si své účty a upravte je tak, abyste se za ně nemuseli stydět,” radí Nikola Makovská, HR Business Partner ManpowerGroup.

První dny a týdny v nové práci

Uvědomte si, že jste ve zkušební době, ke které se vážou jistá pravidla a zvyklosti. Nejen zaměstnavatel si zkouší vás, ale také vy si zkoušíte, zda vám prostředí firmy vyhovuje. Jedná se o pozorovací období, kdy byste měli zjistit, jak vše funguje, nasát firemní kulturu a atmosféru. Rozhodně nic nezkazíte, pokud si přečtete kodex firmy, interní směrnice a zapojíte se do všech mimopracovních aktivit. Pokud přijdete na zlepšení, která by firmě pomohla, sdělte je svému nadřízenému ve smyslu, co jste měli možnost zatím vidět. Ukážete tak svůj zájem a zároveň i respekt k práci ostatních. S tímto se váže i další důležitá věc – nepřetvařujte se a nehrajte si na někoho, kdo nejste. To nikdo nevydrží dělat věčně a způsobilo by to více problémů do budoucna než výhod při nástupu.

„Úkoly, které dostanete, plňte svědomitě. Je na místě si dělat poznámky o všem, co se vám bude hodit. Budou jednak vodítkem pro vás a jednak tím opět vyjádříte zájem. Nebojte se zeptat svých kolegů na vše, co nevíte, nebo požádat nadřízeného o schůzku, na kterou budete mít připraveny dotazy. Na schůzce by bylo dobré si jasně vymezit, co je od vás očekáváno a naopak, co vy očekáváte od firmy, kolegů apod.,“ dodává Makovská.

V neposlední řadě si řekněte o zpětnou vazbu. Mnoho lidí má pocit, že to bude nepříjemné. Jistě, na začátku asi bude pár bodů, které se dají vylepšit, to vyplývá z toho, že jste v novém prostředí, ve kterém se musíte zorientovat. Ale většinou toto bývají příjemné, konstruktivní rozhovory a ušetří vám spoustu práce i trápení do budoucna, kdy by vám bylo něco vytýkáno. Podstatnou věcí je i vyřešené si formálních záležitostí. Pokud tedy nemáte ještě podepsanou smlouvu, nebojte se připomenout a vše si zařídit. I to na vás bude vrhat dobré světlo.

Osobní versus pracovní život v nové práci

Je velice příjemné, pokud si v rámci nové práce najdeme přátele. A také je jasné, že po nějaké době, pokud jsou to přátelství blízká, vás ostatní uvidí i v méně oficiálních situacích. Na to však nespěchejte. „Prvně si vybudujte svou pracovní pozici, samozřejmě můžete s kolegy zajít na oběd, drink či si zahrát volejbal, ale rozhodně byste si první dojmy o sobě neměli stavět na tom, že vypijete deset piv na ex,“ zakončuje Makovská. Pamatujte, že vše má svůj čas, a to, co může tým časem spojit, vám může na začátku zlomit vaz.

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáhá 400 000 klientům v 80 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků a více než 600 000 uchazečům zajistí odpovídající práci. ManpowerGroup byla v roce 2020 již pojedenácté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2019, díky své síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.