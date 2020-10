Aktuální podmínky pro cestování do Irska (5.10.2020)

Aktuální podmínky pro cestování do Irska

24.04.2020 / 15:11 | Aktualizováno: 05.10.2020 / 11:01

Čeští občané mají nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz zde) a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu není možno nahradit negativním testem.



Irská vláda vede "zelený seznam" zemí, po příjezdu z nichž není nutná 14-ti denní karanténa, Česká republika však mezi nimi není. Na seznamu jsou od 1.10..: Kypr, Finsko, Lotyšsko, Lichteštejnsko. Seznam má být aktualizován dále 8.10.