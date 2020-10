15.h - US futures indikují lehce pozitivní vstup zámořských trhů do nového týdne, Trumpův covid-19 komplikuje mnohé

US indexové futures v průběhu pondělního dopoledne indikují lehce pozitivní vstup zámořských trhů do nového týdne. Futures pro DJIA indikují úvodní růst v rámci řádného obchodování o cca 0,7% a v obdobných plusech by měly být také indexy S&P 500 Širší index S&P 500 zakončil minulý týden s celkovým přírůstkem cca 1,5% a rostl tak poprvé po předchozích 4 poklesech.Velkou pozornost trhy věnují zdravotnímu stavu amerického prezidenta Donalda Trumpa , který minulý týden oznámil, že se nakazil Covid-19 , což výrazně znejistělo americké potažmo světové akciové trhy v jeho závěru. Přes víkend přicházely druhdy nejednoznačné zprávy o stavu prezidenta, ale celkově se zdá, že se z onemocnění vyseká.Trumpův covid přispěl v posledních průzkumech k růstu podpory jeho vyzyvatele Joe Bidena. Toho nyní podporuje podle průzkumu Reuters/Ipsos až 51% dotázaných, zatímco Trumpa jen 41% Trumpovo onemocnění komplikuje řadu dalších věcí včetně vyjednávání o podobě druhého velkého balíku fiskální podpory, který v závěru minulého týdne prošel Sněmovnou v podobě počítající s celkovými výdaji kolem 2,2 biliónu USD