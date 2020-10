Covid-19 už i v Bílém domě. Bude ohrožena Trumpova kandidatura?

Zástupci Bílého domu v pátek potvrdili, že 74letý americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania byli pozitivně testováni a aktuálně musí zůstat v karanténě. Bude tak muset na chvíli zastavit své aktivity související s kampaní k prezidentským volbám, které se mají konat již v listopadu. Situace může být o to vážnější, protože Trump patří do rizikové skupiny a všechno bude záviset na tom, jaký průběh u něj onemocnění nabere.

Podle New York Times v případě, že by se příznaky projevily výrazněji, může mít onemocnění dopad na samotnou Trumpovou kandidaturu. Jak oznámil na sociální síti Twitter prezident, testovaný byl ve čtvrtek v noci a okamžitě začal s karanténou. Nechal se testovat krátce po tom, co se nakazila jedna z jeho nejbližších poradkyň Hope Hicksová. Současný stav může dát výhodu Trumpovu protikandidátovi, demokratovi Joe Bidenovi, který kritizuje Trumpa za to, že jeho opatření v boji proti pandemii jsou pomalá a neúčinná. Současný americký prezident totiž prosazoval znovuotevření jednotlivých ekonomik států v USA, i když počet případů rostl.

Informace o Trumpově zdravotním stavu zasáhla negativně také aktuální vývoj na kapitálových trzích. Americké akciové futures na asijském trhu po oznámení klesly o více než 1 procento. Hodnota indexu S&P 500 v Asii ztrácela v průběhu časného odpoledne 1,21 procenta. Futures na technologický index Nasdaq klesly o 1,7 procenta a futures na FTSE si odepsaly 1,02 procenta.

Ztrácely také ceny ropy. Futures na ropu Brent během pátečního poledne obchodovaly o 3 procenta níž na hodnotě 39,6 USD za barel, zatímco americké futures na ropu WTI klesly o 3 procenta na 37,5 USD za barel. Ceny ropy přitom strádaly již ve čtvrtek, protože rostoucí čísla pandemie koronaviru ve světě můžou mít negativní dopad na poptávku po komoditě.

Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,98 procenta, protože pokles cen ropy a mědi ovlivnil sektor zdrojů země. Nejširší index asijsko-tichomořských akcií společnosti MSCI mimo Japonska klesl o 0,27 procenta. Japonský index Nikkei 225 vymazal zisky a klesl o 0,69 procenta v důsledku obnovy obchodování na tokijské burze po vůbec nejhorším výpadku třetího největšího akciového trhu na světě.

Naopak americký dolar rostl, a to hlavně vůči britské libře, australskému a novozélandskému dolaru v důsledku averze vůči vzniknutému riziku.

Aktuálně můžeme očekávat pokles i po otevření pátečního obchodování na americkém trhu.