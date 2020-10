Slovenská ekonomika se pomalu vzpamatovává z krize

Národní banka Slovenska zveřejňuje měsíční bulletin, ve kterém zhodnocuje vývoj ekonomiky eurozóny, stejně jako Slovenska, a následně se snaží predikovat vývoj do budoucna. Zářijový bulletin byl obzvláště zajímavý, protože znamenal ukončení 3. kvartálu. Na druhé straně se očekává výraznější nakopnutí ekonomiky schválením protiepidemického balíčku v Bruselu v celkovém objemu 750 miliard eur. Slovensko si z tohoto kusu koláče odkrojí přibližně 12 miliard eur, které má investovat do inovací a snížení uhlíkové stopy. Navíc částka bude zvýšena o nevyčerpané prostředky z minulého období v objemu 10 miliard eur a o prostředky vyčleněné na dalších 7 let v objemu 12 miliard eur. Úsměvné je, že Slovensko za 7 let nedokázalo utratit 15 miliard eur. Jak vynaloží současných 34 miliard v budoucnu?