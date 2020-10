Týdenní výhled - finální PMI v EU a USA, Sentix, maloobchod

Dnes budou zveřejněny finální výsledky PMI indikátorů v Německu eurozóně a USA. Hodnota kompozitního indexu by měla ve všech třech případech setrvat v teritoriu expanze.Kromě zářijových dat dorazí i výsledek Sentix indexu, který přinese první odhad sentimentu v eurozóně pro aktuální měsíc. Nedávné zhoršení koronavirové situace a hrozící restrikce podnikatelské činnosti by měly mít negativní dopad na říjnový výsledek RBI očekává celkový pokles indexu na hodnotu -9,5 z -8,0.Srpnové maloobchodní tržby eurozóně by měly dle tržních odhadů vykázat meziměsíční růst o 2,4 % oproti předchozímu poklesu o -1,3 %. V meziročním srovnání se počítá s růstem o 2,2 %.Úterní ekonomický kalendář přinese pouze údaj o německých průmyslových zakázkách za srpen, které by dle konsensu trhu měly meziměsíčně růst o 2,6 %. To by znamenalo mírné zhoršení z předešlých 2,8 %.

Ve středu přijdou na řadu i tuzemská ekonomická data. Českému průmyslu se dle našeho odhadu v srpnu po očištění o kalendářní vlivy vedlo o něco lépe, než v červenci. Bez očištění se však do srpnových čísel negativně promítne chybějící pracovní den. V meziročním srovnání počítáme s poklesem o 6,2 % oproti předešlým -5,0 %.Bilance českého zahraničního obchodu by v srpnu měla vykázat mírný nárůst oproti červenci, konkrétně o 3,9 mld. Kč na 17,3 mld. Kč Údaje o průmyslové výrobě dorazí i z Německa , kde trh očekává v srpnu meziměsíční růst o 1,5 % oproti předchozím 1,2 %.Ve čtvrtek se dozvíme informace o tuzemském maloobchodě za srpnové období. Očekáváme pokračování zotavování z karanténního propadu. Maloobchodní tržby vyjma automobilů dle našeho odhadu v srpnu meziročně přidaly 4,1 % oproti červencovým 3,0 %. Po zahrnutí automobilů počítáme s nepatrným meziročním růstem o 0,2 % oproti předchozímu poklesu o 1,1 %.