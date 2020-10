Rozbřesk: Startuje nouzový stav, koruna zůstane pod tlakem

V Česku platí ode dneška opět nouzový stav doprovázený sadou nových restriktivních opatření – minimálně na čtrnáct dní je tak zapotřebí se připravit na omezení hromadných akcí, fungování středních škol i restauračních zařízení. Opatření jsou zatím výrazně mírnější než v průběhu jara, pokračující nárůst počtu nakažených (přes víkend padly nové rekordy) je však znepokojující a oficiální opatření mohou postupem času ještě nabírat na síle. I proto v nejbližších týdnech příliš nevěříme, že se česká koruna dokáže postavit zpátky na nohy.



Nálada v české kotlině bude bezesporu odrážet i náladu na globálních trzích, které pravděpodobně zůstanou v sevření dvojí nejistoty – z druhé vlny pandemie a z amerických prezidentských voleb. Onemocnění Trumpa koronavirem je nový element, který zatím viditelně snižuje jeho znovuzvolení – podle posledních průzkumů veřejného mínění ztrácí na J. Bidena čtrnáct bodů a jeho onemocnění může znemožnit vést měsíc před volbami kampaň a zúčastnit se naplánovaných předvolebních debat.



Pokud by vyhrál prezidentské volby Biden, může to být pro riziková aktiva včetně středoevropských měn možná lehce pozitivní zpráva. Biden by pravděpodobně prosazoval ještě výraznější rozpočtový stimul (až ve výši 3 bilionů USD), zvlášť pokud by měl v zádech jednobarevný demokratický Kongres. Plány na vyšší zdanění korporací a bohatých Američanů mohou sice zejména akciím brát vítr z plachet, pro zbytek světa jsou ovšem pravděpodobně důležitější plány na masivní stimulaci americké spotřeby – americký nákupní košík ostatně zůstává nadále suverénně největší na světě.





TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna zůstává pod tlakem, jak kvůli domácí pandemické situaci, tak kvůli globálnímu napětí (viz úvodník).



Na stávající náladě v tomto týdnu moc nezmění ani sada domácích čísel za srpen v čele s průmyslem a zahraničním obchodem – i když by měla potvrdit slušné oživení ve třetím kvartále, optikou dnešního pandemického vývoje se bude jednat o staré číslo.



Zahraniční forex



Koronavirem nakažený americký prezident Trump se dnes možná vrátí z nemocnice, nicméně až si přečte výsledky předvolebních průzkumů, může se mu snadno přitížit. Podle nich ztrácí na svého vyzyvatele J. Bidena 14procentních bodů, což je téměř nedohnatelný deficit. Každopádně zatímco akciové trhy a měny v emerging markets se otřepávají z pátečního COVIDového šoku (mimo jiné i díky silnější ropě – viz rubl), tak eurodolar víceméně stagnuje.



Dnes odpoledne budou sice na pořadu dne zajímavá data v USA (ISM ve službách), ale pozornost bude upřena do Washingtonu, resp. na zdraví amerického prezidenta. Páteční reakce ukázala, že zlepšení stavu D. Trumpa by dolaru spíše lehce ublížilo, naopak měny ve střední Evropě by si mohly připsat nějaké zisky. Zde je však třeba dodat, že zlotému a forintu nemusí vonět poslední vývoj okolo pandemie, neboť tak jako u nás i Maďarsku a Polsku naplno probíhá druhá vlna.



Ropa a zlato



Pod tlak se minulý týden nedostala pouze ropa, která v pátek zakončila seanci na 36,98 USD za barel, tedy -4,5 %. Unce zlata se celý minulý týden pohybovala na či dokonce pod úrovní 1900 USD za unci.