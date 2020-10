Informace k cestování z ČR do Hongkongu a Macaa

27.04.2020 / 08:38 | Aktualizováno: 05.10.2020 / 05:30

Základní informace k cestování do HK a Macaa během epidemie koronaviru

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete v odkazu na webové stránky Ministerstva vnitra ČR.



2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Vstup do Hongkongu/Macaa je umožněn pouze jejich rezidentům a dále osobám s povoleným pobytem v Macau/Hongkongu, ČLR a na Tchajwanu za podmínky, že za posledních 14 dnů necestovaly mimo uvedená území.

Tranzit přes území Hongkongu, respektive tranzit na mezinárodním letišti, je možný za určitých podmínek. Vztahuje se na letenky zakoupené po 29.5.2020 v rámci jednoho bookingu. Zavazadla musí být odbavena až do cílové destinace a zapotřebí je vytištěná palubní vstupenka, nikoli jen elektronická. Další podmínkou je, že plánovaný pobyt v tranzitním prostoru nepřesáhne 24 hodin. Z tohoto aranžmá jsou vyloučeny všechny lety do pevninské ČLR, tj. přes Hongkong do ní nelze cestovat.



3. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava v obou městech je funkční, je však třeba nosit ústní roušku. Doprava mezi Hongkongem a Macaem je pozastavena, avšak mezi 16.6.-16.7. je v provozu mimořádné trajektové spojení mezi hongkongským letištěm a Macaem. využít jej mohou výhradně rezidenti Macaa, nerezidenti pouze k evakuaci z Macaa přes Hongkong.



4. OPATŘENÍ:

Po vstupu na území Hongkongu / Macaa je odebrán vzorek na test koronaviru, na jehož výsledek je třeba vyčkat ( v případě příletu v odpoledních večerních hodinách, jsou cestující v Hongkongu ubytováni v určeném hotelu, kde na výsledek vyčkají do rána). Při negativním výsledku testu je zahájena povinná 14-denní karanténa. Karanténa je domácí anebo ve vládou určeném zařízení. Karanténa neumožňuje vycházení (ani k venčení psa nebo na nákup). Při pozitivním výsledku testu je osoba ihned dopravena do nemocniční izolace, kde setrvá až do úplného uzdravení.



5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Hongkong

Macao