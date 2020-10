Pozor na to, jaký druh pracovní smlouvy uzavíráte!

V poslední době firmy uzavírají se svými pracovníky různé druhy smluv. Už dávno neplatí, že se klasicky sepisují pracovní smlouvy na plný úvazek. Ne každému totiž vyhovuje pracovní doba osm hodin denně. Když připočtete cestu do firmy tam a zpět či pauzu na oběd, jež se do náplně práce nepočítá, strávíte v práci podstatnou část dne.









Pro někoho je celý den v kanceláři ubíjející, jinému finančně vystačí zkrácený úvazek. Každý jsme jiný. Proto zaměstnavatelé přicházejí s dalšími verzemi pracovních smluv nebo dohod. Nejčastěji se jedná o dohodu o provedení práce (DPP), dohodu o pracovní činnosti (DPČ), případně lze pracovat na živnostenský list. Pojďme se podívat na druhy pracovních smluv podrobněji.

Kratší pracovní úvazky mají své výhody i nevýhody

Je logické, že každá pracovní smlouva není stejná. Máte však přehled o tom, jaké typy těchto dokumentů lze uzavřít? Ať už se rozhodnete pro sepsaní jakékoliv smlouvy, ta musí obsahovat tři základní náležitosti: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu. Ideální je, když je ve smlouvě uvedena i výše mzdy, je-li totiž stanovena ve mzdovém výměru, zaměstnavatel ji může kdykoliv jednostranně změnit, a to bez udání důvodu.

V minulém článku jsme psali o zaměstnání malého rozsahu.

Pracovní smlouva na dobu určitou a neurčitou

Se zaměstnavatelem můžete uzavřít smlouvu nejdéle na tři roky, lze ji také dvakrát prodloužit. Na dobu určitou se tedy dá pracovat nanejvýš devět let. Jestliže ale s firmou uzavřete opakovaně smlouvu např. na 1 rok, po třech letech přecházíte automaticky na dobu neurčitou.

Tip! Některé typy pracovních smluv mají výjimku a lze u nich sjednávat pracovní poměr na dobu určitou bez omezení.

Jak je to se zkušební dobou?

Zkušební doba nesmí být delší, než polovina sjednané doby práce. Např. při smlouvě na dobu určitou sjednanou na 4 měsíce, může činit „zkušebka“ max. dva měsíce. Jinak činí zkušební doba maximálně 3 měsíce, u vedoucích pracovníků až 6 měsíců.

Druhy smluv:

Dohoda o provedení práce (DPP)

Obvykle je sjednána na předem dohodnutý úkol. U téhož zaměstnavatele nesmíte odpracovat více než 300 hodin za kalendářní rok. Do 10 tisíc korun měsíčně neodvádíte z výdělku zdravotní a sociální pojištění, ale pouze daň. Nárok na dovolenou nemáte.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Často se sjednává v případě kratšího úvazku, maximálně při ní můžete odpracovat jen 20 hodin týdně. Zdravotní a sociální pojištění se odvádí už při výdělku nad 2999 korun za měsíc.

Pozor na švarcsystém, i když ho firmy často vyžadují!

Zaměstnavatelé rádi nutí své zaměstnance do práce na živnostenský list. Uvědomte si však, že je to pro vás, jakožto zaměstnance, značně nevýhodné. Nejste totiž chráněni zákoníkem práce, nemáte nárok na nemocenskou a dovolenou. Nemáte jistotu zaručené minimální mzdy a výpověď jednoduše dostanete ze dne na den. Pro firmy je to velice výhodné z hlediska úspor na mzdových nákladech.

Tip! Zákon nepovoluje vykonávat tzv. závislou práci na živnostenský list. V takovém případě se práce označuje za švarcsystém (schwarz systém) a bývá vysoce pokutována. A jak poznáte závislou práci? Jednoduše jste pod pravidelnou kontrolou zaměstnavatele, který vám dává pokyny a zadává úkoly, máte pevnou pracovní dobu na určitém místě a využíváte vybavení firmy.

Dále buďte obezřetní i při práci na částečný úvazek – dostanete nižší mzdu či plat a budete mít nárok na kratší dovolenou.

Co je dnes v práci již standard?

Zaměstnanci se setkávají s flexibilní pracovní dobou. Tzn., že musí být na pracovišti v pevnou dobu, např. od 10-14 hod., zbývající hodiny si odpracují podle svých potřeb.

Lidé čím dál častěji pracují z domova na tzv. home office. Tento trend se ještě více rozšířil díky pandemii koronaviru.

Práce na směny tu vždy bude mít své místo. Některá povolání ani jinak vykonávat nejde. Často se můžete setkat se střídajícím krátkým a dlouhým týdnem, denním či nočním provozem.

Novinkou jsou sdílená pracovní místa. Zaměstnanci se střídají na jedné pracovní pozici s jinou osobou. Společně tak vykryjí běžnou pracovní dobu.