Aktuálně ztížené podmínky cestování do Egypta, Súdánu a Eritreje v souvislosti s šířením COVID-19

07.07.2020 / 11:30 | Aktualizováno: 04.10.2020 / 15:10

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím ke ztíženým podmínkám cestování do Egypta, Súdánu a Eritreje v souvislosti s pandemií koronaviru.

Egypt

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vycestování z České republiky je možné. Více informací je na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Egypt se počínaje 1. červencem 2020 otevřel mezinárodní turistice a byly obnoveny komerční lety. Situace v zemi má v souvislosti s pandemií COVID-19 dynamický vývoj, sanitární opatření, která budou v nejbližších týdnech a měsících přijímána, lze předpovídat jen s obtížemi.

MZV ČR doporučuje cestovat do EAR pouze v nutných případech. Upozorňujeme, že Egypt zůstává mimo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy.

Počínaje dnem 1. září 2020 mění Egypt nařízením premiéra režim vstupu pro všechny příchozí na území země. Nově je na všech místech vstupu zavedena povinnost předložit při příjezdu do země negativní výsledek PCR-testu ne starší než 72 hodin. PCR-test je nově vyžadován i v letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a nadále v hlavním městě Káhiře.

V letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Taba, Marsa Alam je možné podstoupit PCR-test přímo na letišti za cenu 30 USD.

Děti do 6 let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeni a nemusejí PCR-test podstupovat!

Každý cestující musí vyplnit prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá při příletu do EAR.

Po příletu na letiště v EAR bude všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění.

Před případnou cestou do zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si ověřili u zastupitelského úřadu Egypta v ČR, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

3. DOPRAVA:

Dne 14. 6. 2020 egyptská vláda oznámila obnovení provozu na egyptských letištích od 1. 7. 2020. V souvislosti s probíhající pandemií mohou být uplatňovány doplňující omezení, doporučujeme informovat se o aktuální situaci u konkrétního přepravce, popřípadě u poskytovatelů dalších služeb.

4. OPATŘENÍ:

Egypt v souvislosti s šířením koronaviru zavedl dekretem předsedy vlády č. 768/2020 ze dne 24. 3. 2020 řadu protipandemických opatření, která jsou průběžně upravována s ohledem na aktuální vývoj. Egyptské orgány v souvislosti s nákazou pracují v režimu krizových pravidel, která mohou komplikovat poskytování konzulární ochrany občanům, a to i v případech nařízené karantény nebo hospitalizace. Kontakt se zastupitelským úřadem může být v takových případech ztížený.

Egyptská vláda od počátku června 2020 přistoupila k rozvolňování vnitřních opatření – byly znovuotevřeny některé hotely, postupně se zkracuje zákaz nočního vycházení a prodlužuje se doba, po kterou mohou být otevřeny obchody a provozovny služeb.

Egyptské úřady v souvislosti se zmíněným otevřením země dne 1. 7. 2020 upustily od plošné karantény pro příchozí osoby do letovisek. V jednotlivých letoviscích i mimo ně se ale pravidla mohou lišit a měnit podle místních podmínek. O aktuální situaci v konkrétní destinaci je vhodné informovat se ještě před započetím cesty, a to na zastupitelském úřadě Egypta v Praze nebo u poskytovatele cestovních služeb.

Je nezbytné vést v patrnosti, že onemocnění COVID-19 standardní cestovní pojištění začasté nepokrývá. Léčba v soukromých nemocnicích přitom může přijít až na 15.000 Kč/den. Nakaženou osobu nelze repatriovat běžným letem a nelze ovlivnit její případné umístění do egyptské karantény či do nemocnice.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví (pouze arabsky)

Egyptian Tourism Authority

Ministerstvo zahraničních věcí

6. REPATRIACE ČESKÝCH OBČANŮ:

V návaznosti na šíření koronavirové nákazy stále doporučuje Velvyslanectví České republiky v Káhiře občanům ČR pobývajícím v Egyptě návrat do vlasti. K dispozici jsou komerční letecké spoje. Od 2.7.2020 funguje například pravidelné spojení společnosti Lufthansa do Frankfurtu, společnosti Aegean do Athén nebo Alitalia do Říma.

Súdán

Z důvodu rozsáhlých povodní vyhlásila vláda v Súdánu počátkem září stav nouze, který potrvá tři měsíce. Území celé země je zároveň vyhlášeno za oblast postiženou přírodní katastrofou. Mezinárodní letecká přeprava je umožněna z letiště v Chartúmu.

Eritrea

Letiště a hranice země zůstávají uzavřené. Eritrea se nyní zaměřuje na nelegální přechody hranic, které do země údajně importovaly nové případy koronaviru. Žádný komplexní plán rozvolňování vláda zatím nepředstavila.