Žaloby na BitMEX a 400dolarový propad na bitcoinu

V dnešních Perličkách týdne si zhodnotíme, co se za poslední poměrně zajímavý týden na kryptoměnách událo. Mrkneme tedy na vývoj základních hodnot souvisejících s krypto trhem, nějaké zajímavé kryptoměny a pár novinek, které jsou pro svět kryptoměn důležité.





BitMEX v problémech

Proti BitMEXu se rozhodly zakročit u FBI a CFTC, kteří tuto burzu viní z toho, že operuje neregulovanou a tedy ilegální směnárnu, která nezajišťuje dostatečnou ochranu před praním peněz, a to tak, že nedodržují KYC a AML pokyny. CFTC a státní zastupitelství v New Yorku již tak proti BitMEXu podaly první žaloby, kdy se jedná jak o žaloby civilní, tak i z oblasti trestního práva. Proto představitelům Bitmexu hrozí nejen tučné pokuty, ale dokonce až pět let ve vězení. Taktéž se jedná o porušování zákona označovaného za Bank Secrecy Act.





Razantní propad kryptoměn

Na novinky okolo burzy BitMEX nepřekvapivě zareagovala i cena bitcoinu a některých dalších kryptoměn. Nedlouho po prvních oficiálních zprávách se tak ve čtvrtek cena bitcoinu v pár hodinách propadla o více než 400 dolarů. Podobný průběh jsme pak mohli vidět i na kapitalizaci všech kryptoměn i altcoinů samotných.