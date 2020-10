Strakoničtí vojáci oslavili sté výročí obrany proti letadlům

Mezi hosty nechyběl náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka, který zdůraznil, že vojsko pozemní protivzdušné obrany čeká významná modernizace. Strakoničtí vojáci již letos převezmou nové zbraňové systémy RBS-70NG. „Další zlomový okamžik nastal minulý týden. Ministr obrany informoval vládu, že začneme jednat s Izraelem o pořízení raketového systému SHORAD/MRSAM. Věřím, že se nám podaří tuto zakázku dotáhnout do konce a naše země opět bude mít ten nejmodernější systém protivzdušné obrany. Významnou měrou tím podpoříme i náš český průmysl ,“ uvedl náměstek Koudelka při své návštěvě ve Strakonicích.

Kulaté výročí oslavil s vojáky také ředitel sekce plánování schopností MO generálmajor Jaromír Alan. „K obsluze moderní techniky je potřebný kvalitní personál. Vy, příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku, jste nadmíru odborně vzdělaným personálem. Jste poctiví profesionálové, kteří své úkoly vždy plnili výtečně. Tak jako vy můžete být hrdí na to, že jste příslušníky protiletadlového raketového vojska, tak i vojsko může být hrdé na vás,“ pochválil strakonické vojáky generálmajor Alan.

Oslava ve skromnějším duchu

Opatření proti šíření koronaviru zasáhla i do strakonických oslav. Ty proběhly bez účasti veteránů a v komornějším duchu, než bylo původně plánováno. Přislíbenou účast musel na poslední chvíli zrušit také brigádní generál Gregory J. Brady a štábní praporčík Giancarlo Macri z amerického Velitelství vzdušných sil a protivzdušné obrany, dislokovaného v německém Kaiserslauternu, nebo podplukovník Thorsten Stratemann z Centra společných vzdušných operací CAOC z německého Uedemu.

Součástí akce byl slavnostní nástup, při kterém vojáci obdrželi pamětní odznaky, jež byly speciálně navrženy u příležitosti stého výročí. Následovalo otevření posádkové expozice, mapující bohatou historii jednotek československé a později české protivzdušné obrany – od jejího vzniku až po současnost.

Vznik prvních jednotek

První jednotky protivzdušné obrany se objevily nedlouho po vzniku samostatného státu v roce 1918, kdy vznikla také československá branná moc. Vzhledem k okolní politicko-vojenské situaci bylo potřeba zabezpečit vzdušnou obranu hranic nové republiky.

„Historicky první návrh na vytvoření takového útvaru předložil v roce 1920 generál Maurice Pellé. Význam této události podtrhuje i to, že generál Maurice Pellé byl zakladatelem Generálního štábu a současně jeho prvním náčelníkem. Ve své funkci kladl mimořádný důraz na význam letectva a obrany proti letadlům pro úspěšnou obranu státu,“ uvedl při slavnostním nástupu velitel strakonického útvaru plukovník Jaroslav Ackermann a dodal, že termínem obrana proti letadlům byly v té době nazývány veškeré aktivní i pasivní prostředky a způsoby boje proti vzdušnému napadení.

Prvním útvarem, který vznikl na základě podnětu generála Pellé, byl dělostřelecký pluk 151. Skládal se ze tří dělostřeleckých oddílů, které se nacházely v Praze, Olomouci a Bratislavě.

Odkaz vojáků, kteří bojovali u Tobruku

Plukovník Ackermann připomněl ve svém projevu také význam jednotek protivzdušné obrany za druhé světové války. Právě strakonický útvar, nesoucí čestný název Tobrucký, se hrdě hlásí k odkazu Československého pěšího praporu 11 – Východního, který se proslavil při dnes již legendární obraně severoafrického přístavu Tobruk. Československé protiletadlové jednotky ovšem působily i na východní frontě. Bojovaly s německou Luftwaffe na Ukrajině, v polských Karpatech nebo i na Slovensku, kde v těžkých bojích u Liptovského Mikuláše odrážely pozemní útoky německých jednotek.

Největší rozmach zažila protivzdušná obrana v poválečném období, kdy se začaly zapojovat raketové systémy, stíhací letectvo a nové radiolokační prostředky. „Až do počátku 60. let protiletadlové dělostřelecké svazky, útvary a jednotky vojskové protivzdušné obrany netvořily samostatný druh vojska. To změnil až rozkaz číslo 9 ze dne 4. července 1960, kterým tehdejší ministr národní obrany armádní generál Bohumír Lomský rozhodl o zřízení vojska protivzdušné obrany u pozemního vojska k 1. říjnu 1960,“ objasnil plukovník Jaroslav Ackermann historické souvislosti dalšího výročí, jež strakoničtí vojáci oslavili.

Výstava nezapomíná ani na současnost

Unikátní expozice, jež byla ve čtvrtek 1. října oficiálně představena, řadu let u vojska protivzdušné obrany chyběla. Pojednává nejen o historii, ale věnuje se i současnosti. Nezapomíná ani na hlavní úkol, který stojí před strakonickými vojáky, a sice první samostatné nasazení v rámci alianční předsunuté přítomnosti na území Litvy v roce 2021.

„Velké poděkování za realizaci tohoto projektu patří Vojenskému historickému ústavu Praha. Na vytvoření expozice se podílelo mnoho odborníků nejen z oblasti vojenské historie, ale i veteráni, pracovníci Univerzity obrany a příslušníci strakonického pluku,“ doplnil velitel útvaru plukovník Jaroslav Ackermann.

]]>