Koalice v Moravskoslezském kraji by mohla být dojednána velmi brzy (video)

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) chce i v dalším období spolupracovat s KDU-ČSL a ODS. Jednat bude i s ČSSD a Piráty. Podle něj by koaliční dohoda mohla být dojednána brzy. "Nejsem typ člověka, který rád dlouze vyjednává," říká v prvním rozhovoru po vítězství v krajských volbách současný hejtman Ivo Vondrák (ANO). Dodal, že není na co čekat i s ohledem na to, že v pondělí bude vyhlášen nouzový stav. "Držet kraj v nejistotě s kým a proti komu, to si myslím, že nemá smysl, takže hledáme tu cestu, jak to udělat co nejrychleji," řekl hejtman.