Propad HDP o 19,8 %, Británie je v recesi. Nezaměstnanost v EU vzrostla na 7,4 %

Britská ekonomika se po jedenácti letech dostala do recese, jelikož i ve druhém čtvrtletí pokleslo HDP šesté největší ekonomiky mezikvartálně o 19,8 %. Meziročně pak hospodářství Británie kleslo o 21,5 %.

Podle Conference Board spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v září zaznamenala markantní nárůst, když Index spotřebitelské důvěry vzrostl ze srpnových 86,3 bodu na 101,8 bodu. Analytici přitom očekávali nárůst pouze na 89,5 bodu. I tak se ale tento index nadále nachází pod úrovní před příchodem koronavirové krize.

Míra nezaměstnanosti se v eurozóně v srpnu mírně zvýšila z 8 % na 8,1 %. V celé Evropské unii pak nezaměstnanost vrostla z 7,3 % na 7,4 %.

Americká centrální banka prodloužila do konce letošního roku omezení výplaty dividend bankovním institucím. Fed se také rozhodl bankám prodloužit zákaz odkupu vlastních akcií. Centrální banka to odůvodnila tím, že riziko dvojité recese je příliš velké, což může ohrožovat zdravou rozvahu bank, které by se mohli dostat velmi blízko porušení požadavku na minimální úroveň kapitálu.

Americký prezident Donald Trump, který usiluje o znovuzvolení, byl pozitivně testován na koronavirus. Trumpové manželce také vyšly pozitivní testy na Covid-19. Podle prezidentova lékaře se Trump cítí dobře a i nadále by měl vykonávat své pracovní povinnosti.