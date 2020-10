Akciové trhy: Týdenní souhrn (Komentář)

Většina obchodních seancí tento týden skončila v Evropě skončila v červeném. Výjimkou nebyl ani pátek, kdy akciové trhy napříč kontinenty padaly. Přesto Evropa, měřená indexem STOXX Europe 600, končí týden (krátce před koncem pátečního obchodování) více jak procento v plusu.

To za mořem mají investoři daleko větší důvod k radosti. Trhy již pravděpodobně zaceňují očekávané schválení fiskálního balíčku. Většina obchodních dnů skončila v plusu. Nicméně pátek vypadá na korekci. Hlavní indexy zahájily seanci ostře dole, nicméně negativní nálada jako by se vytrácela. Pravděpodobně je to reakce na pozitivní test prezidenta Trumpa na covid-19 jen těsně před volbami. Přesto by si index S&P500 měl za týden připsat zhruba dvouprocentní zisk.

Pražská burza

Tento obchodní týden byl kratší o pondělní svátek. Vypadá to, že právě o silné pondělní obchodování v Evropě byla výkonnost BCPP ochuzena a týden skončil necelé procento v mínusu. Plán na vyhlášení nouzového stavu taky sentimentu nepomohl.

Stojaté vody rybníčku pražské burzy rozvířila štika v podobě primárního úpisu akcií (IPO) společnosti Česká zbrojovka. Byla to beze sporu událost týdne. Taková transakce tu nebyla roky. IPO cena byla stanovena na 290 CZK na akcii a první obchodní den byl v pátek. Akcie otevřely slušně nad hranicí 300 CZK, ale v druhé půlce obchodování klesly zpět na otevírací hodnotu.

Během týdne zveřejnil pololetní čísla cigaretový výrobce Philip Morris ČR. Trh si to přeložil jako pozitivní událost a reagoval dvoudenním růstem.

Celkově jsme se nedočkali velkých změn. Avast spadl o 4,2 % a VIG odevzdal -3,7 %, ten se ale obchoduje bez nároku na dividendu.