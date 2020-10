Komunitní přenos COVID-19 je nově v okresech Uherské Hradiště, Praha-západ a Praha-východ

Po posledním vyhodnocení aktuální epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví stupně pohotovosti. Do třetího stupně pohotovosti, který značí komunitní přenos, se nově přesunuly okresy Uherské Hradiště, Praha-západ a Praha-východ. I nadále v něm figuruje hlavní město Praha.

Ve druhém oranžovém stupni pohotovosti, který se vyznačuje počínajícím komunitním přenosem, je zařazeno už 55 okresů. Konkrétně jde o: Benešov, Kolín, Plzeň-město, Cheb, Sokolov, Chomutov, Chrudim, Brno-město, Hodonín, Olomouc, Zlín, Ostrava-město, Brno-venkov, Příbram, Děčín, Teplice, Jihlava, Vsetín, Ústí nad Orlicí, Kladno, Mělník, Rakovník, Tábor, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Karlovy Vary, Litoměřice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Třebíč, Blansko, Břeclav, Vyškov, Šumperk, Kroměříž, Frýdek-Místek, Opava, Most, Liberec, Náchod, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Znojmo, Prostějov, Přerov, Karviná, Nový Jičín, Mladá Boleslav, Nymburk, Beroun, Kutná Hora

„I nadále evidujeme vysoký počet pozitivně diagnostikovaných osob. Pokud bychom nezavedli adekvátní opatření, mohlo by to v následujících týdnech vést k eskalaci epidemiologické zátěže populace. Chtěl bych proto všechny občany vyzvat, aby zavedená opatření respektovali. Velmi doporučuji také stažení aplikace eRouška, která vás upozorní, pokud byste byli v blízkém kontaktu s pozitivně testovaným člověkem,“ zmiňuje ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„V Praze stále pokračuje negativní trend onemocnění covid-19. Denní průměrný přírůstek za poslední týden činní 430 případů, tj. 32 případů na 100 tisíc obyvatel. Neměnné zůstává, že pozitivní případy jsou tvořené zejména mladší generací. Pozitivní případy souvisí také především se školami a školními aktivitami spojenými s trávením volného času,“ líčí aktuální situaci v Praze hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Výskyt nákazy bez komunitního přenosu, který je příznačný pro první zelený stupeň, je zařazeno 18 okresů. Jedná se o České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Domažlice, Jablonec nad Nisou, Semily, Jičín, Trutnov, Žďár nad Sázavou, Jeseník, Bruntál, Tachov, Louny, Česká Lípa a Rychnov nad Kněžnou.

„Pozitivní zprávou je, že se podařilo snížit hodnotu čísla R. To je nyní na hodnotě 1,24. Oproti době, kdy jsme měli reprodukční číslo hodnoty 1,6 je to významný posun. Nicméně i nadále cílíme na to, aby hodnota čísla R klesla pod úroveň 1,“ dodává ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„Kapacita nemocnic je momentálně dostatečná a nehrozí zanedbání ostatní péče. Zároveň probíhá aktivování kapacit, které by se v případě potřeby daly reprofilizovat na lůžka pro pacienty s covid-19. Kromě toho dostávají zdravotnická zařízení predikci, kolik pacientů by mohlo potřebovat jejich péči,“ popsal zátěž nemocničního systému Vladimír Černý, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, vedoucí Klinické skupiny COVID.

Z důvodů aktuální epidemiologické situace budou od pondělí 5.10. platit určitá celorepubliková opatření. Týkají se např. omezení hromadných akcí nebo školní docházky. Najdete je zde.

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR najdete na webových stránkách ke koronaviru, mimořádná a ochranná opatření a lokální opatření krajských hygieniků zde.