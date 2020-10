Po předchozím posílení dnes koruna opět oslabila (Komentář) (2.10.2020)

S korunou to tento týden bylo jako na houpačce. V pondělí zahájila obchodování mírně nad 27,10 CZK/EUR a ihned navázala na oslabující trend z minulého týdne, když se ve středu dostala až nad 27,20 CZK/EUR. Ve středečních odpoledních hodinách však začala náhle posilovat, a to jí vydrželo i po celý čtvrtek, v jehož závěru prolomila hranici 26,90 CZK/EUR. Pozitivní sentiment však koruně moc dlouho nevydržel, a ta se tak dnes vrátila tam, kde na začátku týdne začínala, tedy k 27,10 CZK/EUR. Koruna tak zůstává slabá a reaguje především na velkou nejistotu, která je spojená s rychlým nástupem druhé vlny koronaviru v ČR. Ve zbytku regionu byla situace klidnější, když jak maďarský forint, tak i polský zlotý po většinu týdne posilovaly a uzavíraly na výrazně silnějších hodnotách. Prvně jmenovaný získal v průběhu týdne proti euru 1,6 %, ten druhý pak zhruba 1 %. Oběma měnám pomohlo především posílení eura k dolaru, a to přibližně o 0,9 %. Při srovnání se zbytkem regionu je tak zřejmé, že s vyhrocenou situací ohledně koronaviru v ČR narůstají obavy investorů o další vývoj české ekonomiky.



Statistiky z amerického trhu práce za měsíc září přinesly spíše zklamání. Počet nových pracovních míst v nezemědělském sektoru se sice zvýšil o 661 tis., trh však čekal vyšší nárůst o 859 tis. Tamní míra nezaměstnanosti pokračovala v poklesu, když dosáhla 7,9 % a byla tedy oproti tržnímu konsensu mírně nižší. Na snížení míry nezaměstnanosti se však podílel také pokles míry participace, což trochu zastiňuje jinak pozitivní výsledek. Jinak řečeno, část Američanů již jednoduše v současné situaci rezignovala na další hledání práce. To se týkalo více žen, než mužů. Z dnešních dat je tak zřejmé, že oživení na americkém trhu práce zpomaluje.